Grande Fratello, possibile squalifica di Helena: la sua reazione

La puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera su Canale 5 potrebbe riservare numerosi colpi di scena. Tra questi si presume possa esserci anche la squalifica di una gieffina, nello specifico Helena Prestes. Nei giorni scorsi, difatti, la produzione ha comunicato l’annullamento del televoto di questa settimana a causa di alcuni provvedimenti che sarebbero stati presi nei confronti di alcuni concorrenti. Scopriamo quale è stata la reazione di Prestes all’idea di una sua possibile squalifica dal reality.

Possibile squalifica per Helena Prestes: la sua reazione

Oggi potrebbe essere l’ultimo giorno di Helena Prestes all’interno della Casa del Grande Fratello. Qualche giorno fa, difatti, la produzione del programma ha fatto sapere con un comunicato che il televoto di questa settimana era stato annullato. La motivazione di tale scelta è legata ad alcuni provvedimenti che verranno presi nei confronti di alcuni concorrenti. Sebbene i coinquilini non sappiano ancora nulla circa la natura delle misure che verranno attuate, Helena ha subito iniziato a temere per una sua possibile squalifica. Anche sul web sono stati numerosi i telespettatori che hanno pensato immediatamente a ciò.

La modella brasiliana si è mostrata chiaramente dispiaciuta all’idea di dover abbandonare la Casa. Così come riportato da Biccy, presa dallo sconforto Prestes avrebbe già iniziato a salutare i compagni con cui ha legato maggiormente. Parlando con Javier Martinez, che ha tentato di rassicurarla, Helena avrebbe detto di essere sicura di uscire nella puntata di oggi. La gieffina avrebbe poi chiesto ad altre due coinquiline, nello specifico Amanda Lecciso e Stefania Orlando, di parlare un po’ con lei prima di dover lasciare il Grande Fratello. Insomma Helena sembrerebbe essere sicura di una sua squalifica.

Anche Ilaria Galassi teme provvedimenti nei suoi confronti

La modella non è tuttavia l’unica a temere per le sue sorti all’interno del reality. Anche Ilaria Galassi, difatti, ha paura che vengano presi dei provvedimenti nei suoi confronti e di dover uscire. L’ex Non E’ La Rai ha difatti recentemente avuto uno scontro proprio con Helena Prestes e teme quindi che possa arrivare una squalifica in seguito all’accaduto. Non resta che aspettare la puntata di questa sera per capire quale sarà il destino di entrambe.