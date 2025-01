GF, Lorenzo vuole ritirarsi? Possibile squalifica Helena: parla Mello

La puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani sera, mercoledì 8 gennaio, su Canale 5 potrebbe essere ricca di colpi di scena. Ieri è stato difatti comunicato l’annullamento del televoto a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti e, immediatamente, i telespettatori hanno pensato ad una possibile squalifica di Helena Prestes. Nelle ultime ore anche la sua amica Dayane Mello è intervenuta sui social in difesa della gieffina. Intanto un altro coinquilino, nello specifico Lorenzo Spolverato, starebbe pensando di abbandonare il programma. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Il messaggio di Dayane Mello per Helena Prestes

Nelle ultime settimane il Grande Fratello ci sta regalando numerosi colpi di scena ed i prossimi potrebbero arrivare nella puntata di domani sera. Con un comunicato ufficiale pubblicato sui social del reality è stato difatti annunciato l’annullamento del televoto di questa settimana. Il motivo della decisione è legato ad un provvedimento disciplinare che verrà preso nei confronti di un concorrente. Sul web in molti hanno pensato subito a Helena Prestes, protagonista di una recente discussione con Jessica Morlacchi. Qualcuno teme addirittura una sua possibile squalifica e non è mancato chi ha mostrato solidarietà nei suoi confronti, tra cui la sua amica Dayane Mello.

Poche ore dopo il comunicato del Grande Fratello, l’ex gieffina ha pubblicato un messaggio su X (ex Twitter) dove ha preso le difese della modella brasiliana e le ha espresso la sua vicinanza. Queste le parole di Mello per Prestes: “So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!”. Quali saranno davvero le sorti della gieffina lo scopriremo soltanto nella puntata che andrà in onda domani sera su Canale 5.

Di seguito il messaggio di Dayane Mello per Helena Prestes:

Lorenzo Spolverato: anche lui vuole ritirarsi?

Intanto sembrerebbe incerto anche il futuro nella casa di un altro concorrente, ovvero Lorenzo Spolverato. Come riportato da Biccy, il gieffino starebbe difatti pensando di abbandonare il reality. Nelle ultime ore, parlando con Shaila Gatta, avrebbe lasciato intendere la sua intenzione di ritirarsi nel caso in cui non venga mandato fuori.