UeD anticipazioni: Martina verso la scelta, Maria agisce. Over va via

La prima registrazione di Uomini e Donne del 2025 è stata svolta nel pomeriggio del 3 gennaio e le anticipazioni segnalano delle svolte. In particolare, al centro della scena c’è Martina De Ioannon, la quale si avvicina piano piano alla scelta, appassionando i telespettatori. Maria De Filippi ha compiuto un gesto che potrebbe rendere le cose più chiare alla tronista. Nel frattempo, il Trono Over ha perso uno dei suoi protagonisti, che deluso ha deciso di andare via. Si tratta di Diego Tavani, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Uomini e Donne anticipazioni: De Filippi mostra la realtà

Cos’è successo tra Martina e i suoi corteggiatori in questi giorni di festa? La De Ioannon ha portato in esterna sia Gianmarco che Ciro. Con entrambi c’è stato il bacio. Mentre Gianmarco ha deciso di portarla sulla neve, Ciro ha preferito un luogo che ha insospettito Gianni Sperti. Quest’ultimo in studio, nella registrazione di oggi, ha attaccato il corteggiatore accusandolo di aver scelto, per la loro esterna, lo stesso posto di un’uscita fatta da Brando e Beatriz nella passata edizione.

Si tratta di un luogo da cui è possibile ammirare tutta la città di Roma. Sperti ha avanzato il sospetto che Ciro sia stato consigliato da qualcuno a scegliere proprio quel posto. Intanto, Martina non ha svelato nulla sulla scelta. Pugnaloni, esperto del famoso dating show di Maria De Filippi, segnala che la tronista potrebbe scegliere “subito dopo la fine delle vacanze”. Questo perché “lei sarebbe arrivata ormai ad un punto”. Pugnaloni specifica che si tratta di un’indiscrezione.

Nel frattempo, De Filippi non se ne resta con le mani in mano, appassionata anche lei a questo Trono. La padrona di casa ha deciso di intrattenere Gianmarco e Ciro con un gioco: entrambi hanno dovuto dire una cosa che non hanno mai detto alla De Ioannon. In questo modo, la conduttrice ha fatto sì che i due corteggiatori svelassero i loro sentimenti. Le anticipazioni di UeD rivelano che Ciro ha dichiarato di essere innamorato di Martina. Al contrario, Gianmarco ha ammesso di non esserlo e si è detto convinto del fatto che in un contesto simile non sarebbe possibile iniziare a provare un sentimento così grande.

Gianni non ha reagito bene a questa sua affermazione, tanto che gli ha fatto notare come molte coppie si siano innamorate proprio in quello studio. Proprio qualche giorno fa, Paolo Crivellin ha fatto la sua proposta di matrimonio ad Angela Caloisi, per fare un esempio.

UeD registrazione 3 gennaio 2025: Diego Tavani lascia il programma

Per quanto riguarda, invece, Francesca Sorrentino, ha portato in esterna i suoi corteggiatori Gianmarco e Gianluca Costantino. Ormai la tronista ha deciso di proseguire il suo Trono solo con loro due. Com’è stato possibile intuire tramite l’esterna, la tronista sarebbe ora “molto vicina a Gianluca”.

Nel Trono Over, hanno preso la scena Diego Tavani e Claudia D’Agostino. I due, per l’ennesima volta, hanno deciso di chiudere la conoscenza. Il cavaliere ha anche deciso di lasciare il programma, affermando di non sentirsi più a suo agio nel parterre. Al centro studio sono finiti anche “l’altro” Diego e Sabrina. Quest’ultima ha deciso di chiudere, mentre lui continua a uscire con Cristina.