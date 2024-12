UeD anticipazioni: Michele “ha preso per il cul* tutti”, altri retroscena

Emergono nuovi dettagli sulla registrazione di Uomini e Donne di ieri. Le anticipazioni hanno segnalato una svolta inaspettata per Michele Longobardi, il quale avrebbe preso in giro un po’ tutti, andando contro il regolamento. Eppure stupisce la reazione di Maria De Filippi, che anziché invitarlo a lasciare il Trono ha lasciato libere le corteggiatrici di decidere cosa fare. Lorenzo Pugnaloni su Instagram, oggi svela ulteriori dettagli legati al fattaccio.

Facendo il punto della situazione, nella registrazione di ieri è emerso che Michele ha creato un profilo social fake con cui scriveva alle sue corteggiatrici: Amal, Veronica e Mary. Proprio ieri, spuntava fuori l’indiscrezione che vedeva la redazione su tutte le furie con il tronista. Ora si comprende il motivo. A smascherare il tronista ci ha pensato Mary, la quale nella registrazione precedente aveva dichiarato di volerlo tutelare sebbene l’avesse eliminata.

La redazione, subito dopo, ha voluto vederci chiaro e così, fuori dallo studio di Canale 5, ha chiesto alla corteggiatrice cosa volesse dire. A questo punto, Mary ha svelato lo stratagemma messo in atto da Michele a Uomini e Donne. Su Instagram, il tronista ha creato un profilo fake con cui contattava le sue corteggiatrici. L’unica a non dargli retta è stata Veronica, la quale solitamente non risponde a questo tipo di account.

Al contrario, sia Amal che Mary hanno risposto e hanno iniziato a parlare con questo profilo fake, inizialmente ignare di chi ci fosse dietro. Ed ecco che è stata la seconda a scoprire la verità. Infatti, Mary è stata l’unica a capire che dietro quel profilo fake c’era proprio Michele. Per circa un mese, Longobardi l’ha contattata tramite chiamate, vocali e messaggi. Di fronte a questa realtà, la redazione ha deciso di invitare il tronista da solo in studio, insieme alle sue corteggiatrici.

Non si sa se il suo Trono finirà così oppure no. La decisione spetta alle sue corteggiatrici. C’è già chi lamenta questo trattamento riservato a Michele, in quanto in passato in situazioni simili i tronisti sono stati spediti direttamente a casa. Di recente, per via di alcune segnalazioni, Alessio Pecorelli ha dovuto abbandonare il Trono, ad esempio. Non si sa come andrà a finire, probabilmente la redazione è già consapevole che le corteggiatrici non accetteranno di andare avanti dopo quanto accaduto.

Anche se dovesse restarne una, a Michele toccherebbe o sceglierla o andare via. Intanto, nella registrazione di ieri, le tre ragazze sono scoppiate a piangere. Oggi verranno registrate le nuove puntate, dunque le anticipazioni potrebbero svelare cosa accadrà. Nel frattempo emergono ulteriori dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni: Michele Longobardi ha preso in giro tutti

Ricapitolando, solo Mary ha capito che dietro il profilo fake c’era proprio Michele, ma ne ha parlato solo quando è stata eliminata. Veronica non ha mai risposto, mentre Amal sì, ma non immaginava si trattasse del tronista. Sebbene avesse capito tutto, Mary ha preferito continuare a conversare con Longobardi, andando anche lei contro il regolamento. Come riporta Pugnaloni, sembra che in queste conversazioni Michele abbia sempre fatto intendere di avere la preferenza su Amal e di non essere poi così interessato a Veronica e Mary.

In studio, quest’ultima non era presente durante la registrazione, ma solo quando ha riportato la verità alla redazione, senza la presenza del pubblico. Inaspettatamente, le anticipazioni di UeD segnalano che “Amal rideva e scherzava”, nella registrazione di ieri, e pare fosse a favore del tronista. Michele si è giustificato dicendo di aver messo in atto questo stratagemma per capire le reazioni delle corteggiatrici fuori dallo studio.

Al contrario, Gianni Sperti – da sempre contro chi non rispetta il regolamento del programma – si è scagliato contro Longobardi “dicendo che ha perso per il c**o tutti sin dall’inizio”.

Anticipazioni UeD: Martina di nuovo vicina a Ciro, Tavani va via

Intanto, nel corso di questa nuova registrazione, Francesca Sorrentino ha ripreso in mano il suo percorso e ha eliminato alcuni nuovi corteggiatori. Ma ecco che ha perso anche Gianmarco, il quale non era presente in studio. La tronista ha lasciato la registrazione per correre da lui. Nel frattempo, Martina De Ioannon è ancora divisa tra Ciro e Gianmarco. Con il primo è tornato il sereno, dopo che lei gli ha dedicato una canzone di Gigi D’Alessio. In studio, vedendo i due nuovamente complici, Gianmarco è apparso infastidito e ha annunciato che se dovesse essere lui la scelta potrebbe dirle di no.

Per quanto riguarda il Trono Over, Ida Pavanelli non è più presente nel parterre. A generare il caos ci hanno pensato Gemma Galgani e Tina Cipollari, le quali hanno discusso per l’intervista rilasciata dall’opinionista a Belve. Intanto, la dama torinese sta conoscendo un nuovo cavalieri. Ci sono state tensioni anche tra Claudia D’Agostino e Diego Tavani, il quale attaccato da Gianni e Tina ha lasciato lo studio dopo aver deciso di non riprendere la conoscenza dopo i vari tira e molla di lei.