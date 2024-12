UeD: “redazione su tutte le furie”, scoop su Michele. Pili Stella “folle”

Maria De Filippi oggi a Uomini e Donne deve interrompere un momento del Trono Over per capire cosa sta accadendo a Veronica, la quale sta piangendo. La corteggiatrice ammette di non riuscire a portare avanti questo percorso così. Ormai la ragazza è convinta che Michele Longobardi sia solo interessato ad Amal, ma è comunque tornata a sorpresa alla sua corte perché vuole andare avanti con la conoscenza. Il tronista si alza e corre da lei. Dopo di che, Michele porta Veronica dietro le quinte e non rientra più in studio. Proprio in queste ore, spunta una segnalazione su Longobardi.

Alessandro Rosica su Instagram tuona contro il tronista, lanciando una particolare indiscrezione:

“Un altro furbone è Michele. A breve lascerà il Trono, poiché è stato pizzicato con un’altra fuori dal programma (la conosco bene). La redazione su tutte le furie”

Non resta che attendere le nuove registrazioni per capire se sta accadendo quanto riportato dall’esperto di gossip.

Uomini e Donne: Alessio e Mario finiscono di nuovo sotto attacco

Tornano al centro studio Sabrina e Diego. Maria De Filippi fa subito sapere che c’è qualcosa che non torna: lui alla redazione ha svelato di aver deciso di prendersi una pausa. Sabrina non ne sapeva nulla. Il cavaliere dichiara di volersi fermare per evitare di fare del male alla dama, che a detta sua sarebbe più avanti con i sentimenti. Lei smentisce questo e Gianni Sperti ritiene che quella di Diego sia solo una scusa per avere la libertà di conoscere altre donne. Alla fine, Sabrina si alza e torna a sedere al suo posto.

La puntata di UeD va avanti con Alessio Pili Stella e Mario Cusitore seduti al centro studio con Valentina, Francesca, Agnese e Prasanna. La prima finisce sotto accusa quando l’ex corteggiatore di Ida Platano si mostra infastidito per la sua nuova conoscenza con Alessio. L’attenzione, però, si sposta su Pili Stella, che la scorsa settimana è stato asfaltato da Maria De Filippi. Il cavaliere fa entrare dei fiori per Francesca, che appare furiosa con lui, e poi dice di voler chiudere la loro conoscenza.

Ancora una volta, il suo gesto appare strano. Per lui si riaccende lo scontro con Agnese, subito dopo. Quest’ultima ribadisce di aver perso fiducia ormai, dopo aver scoperto che aveva chiesto il numero di telefono a Valentina senza farle sapere nulla. Anche per Mario arrivano gli scontri. Valentina non apprezza il suo atteggiamento e torna a sedere al suo posto. Nervoso, Cusitore lascia il centro studio, dove resta seduta solo Prasanna. Chiaramente quest’ultima è delusa, in quanto viene ignorata da Mario, che addirittura la lascia sola. Il cavaliere campano si difende dicendo di essere solo nervoso con Valentina.

Tina Cipollari non crede che Cusitore sia davvero interessato alle due dame. Anzi, l’opinionista è convinta che stia usando le due donne per creare dinamiche in studio. Gianni Sperti invita Prasanna a dare peso ai gesti di Mario, che con le parole è molto bravo. Interrompe tutto Alessio, il quale accusa Francesca di scambiarsi strani sguardi con Marco, il cavaliere che lui ha smascherato qualche puntata prima.

La dama assicura di non conoscere Marco e nega. Gianni e Tina difendono Francesca, ritenendo che Pili Stella sia “folle”, in quanto prima porta i fiori, poi chiude la conoscenza e infine si infastidisce nel vederla eventualmente avere a che fare con un altro uomo.

UeD, Martina De Ioannon tra Ciro e Gianmarco: entrambi la accusano

Il Trono di Martina De Ioannon continua ad appassionare il pubblico, proprio come accadeva in passato. Con Ciro e Gianmarco, la tronista riesce a intrattenere il pubblico. Nella puntata di oggi, ancora una volta, i telespettatori la ritrovano in lacrime. In particolare, Maria manda in onda la clip che la ritrae mentre si trova in camerino con Gianmarco e scoppia a piangere nel vederlo deluso. In studio, De Filippi nota che la tronista è parecchio infastidita.

“Mi dispiace anche vedermi così. Io ho il carattere diverso dal tuo, dal litigio costruisco. Tu sembra sempre che vuoi star calmo e tranquillo. Per te con Ciro discuto sulle cavolate e seguo le cavolate. Fuori da qua, non è che faccio le esterne con altri. Qui è normale che vengo a rincorrerti. Nella vita normale non è così. Qui c’è questa anormalità che ci porta a conoscerci meglio”

Gianmarco, invece, crede che la De Ioannon non abbia voglia di essere corteggiata. Intanto, arriva Ciro, il quale accusa Martina di essere stata distante quando si è recata a trovarlo in camerino. Il corteggiatore è convinto che la tronista sia arrivata ad avere una scelta dopo il bacio con Gianmarco e per questo avrebbe preferito allontanarsi da lui fisicamente. Quest’ultimo dice la stessa cosa, ovvero di averla notata distaccata. In questo caso, lei conferma, invitandolo a riflettere sul fatto che l’ha attaccata dandole della frivola. Alla fine, Martina balla proprio con Gianmarco.