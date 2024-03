UeD: Tenuta smascherata (grazie a Maria), reazioni nuovo tronista

Maria De Filippi a Uomini e Donne informa Ida Platano del fatto che Cristina Tenuta si è avvicinata a Mario chiedendogli di ballare. La conduttrice fa bene a far notare il tutto alla tronista, che era impegnata a ballare con Pierpaolo in quel momento. Ida si scaglia subito contro la dama, che riceve attacchi da tutti in studio. Cristina ancora una volta c’era una dinamica e il pubblico non ci sta. Infatti, nel tempo la dama attira sempre più critiche nei suoi confronti. Anziché conoscere i cavalieri del Trono Over pensa a stuzzicare il corteggiatore di Ida.

Barbara De Santi non ci sta e accusa Cristina di aver generato il caos, andando a provocare la tronista. “Tu sei molto studiata nelle cose che fai”, tuona intanto Marcello Messina, attaccando la Tenuta e ricevendo l’applauso dei telespettatori. Il pubblico crede che ogni mossa di Cristina sia studiata a tavolino per finire al centro di una discussione, proprio come quando ha accettato di conoscere Alessandro Vicinanza, che piaceva tanto a Roberta Di Padua, che definiva sua amica.

“Quante volte devi insistere ancora? Mi sembra che ti abbia già detto no”, continua Ida furiosa. Cristina tenta di liberarsi dagli attacchi spostando l’attenzione sulla reazione di Mario: “Mi ha detto no perché non era la condizione. Io al tuo posto guarderei questo piuttosto che le segnalazioni”.

Anche questa volta, Cristina raggiunge il suo scopo, in quanto Ida si scaglia contro Mario. Quest’ultimo spiega: “Ho detto solo evitiamo perché non vorrei tu pensassi una cosa per un’altra. Ho detto no”. Tina Cipollari crede che questa non sia la risposta che dovrebbe dare.

Intanto, interviene Tinì che inizialmente sembra fare un discorso controcorrente, dicendo che il gesto di Cristina è stato per solidarietà femminile, puntando sulle sue risposte. Ma ecco che la silenziosa opinionista spiega che la sua è ironia e poi attacca: “Abbiamo scoperto che c’è un uomo che ti piace”.

Cristina viene spesso criticata perché nel programma non avvia mai lunghe conoscenze o situazioni legate a un eventuale suo interesse. Oggi addirittura si dice interessata a Mario, continuando insistentemente a invitarlo prima per un caffè e poi per un ballo.

Un atteggiamento, il suo, che a lungo andare sta scocciando il pubblico in modo importante. A detta di molti telespettatori e di vari presenti in studio, Cristina si è recata da Mario per invitarlo a ballare così da finire sotto l’attenzione di tutti litigando con Ida, consapevole che quest’ultima avrebbe avuto una reazione.

Uomini e Donne, Daniele nuovo tronista: prime reazioni

Nella puntata di oggi viene presentato il nuovo tronista, Daniele. Quest’ultimo ammette che gli piace molto Mario, in quanto hanno le stesse origini, napoletane. Intanto, il tronista può conoscere con l’appuntamento al buio le sue corteggiatrici. Le reazioni del pubblico sono per ora abbastanza positive.

Ci sono telespettatori convinti che Daniele regalerà colpi di scena con il suo Trono. Per il momento, chiede solo a Sara e Cristina di presentarsi, in quanto in puntata non ha tanto tempo a disposizione per farlo con tutte. Intanto, alcune delle sue aspiranti corteggiatrici si alzano per chiedergli di ballare, quando è il momento dei balli.

A un certo punto, mentre Maria De Filippi e gli opinionisti sono impegnati a parlare con Tiziana in lacrime dopo quanto accaduto ieri, Daniele chiede la parola. Il tronista napoletano interviene contro le corteggiatrici che sono corse a mangiare le Cipster, anziché interessarsi a lui. “O vi svegliate, oppure…”, dichiara deciso Daniele.

Questo suo intervento, però, genera qualche critica sui social network. Molti telespettatori trovano che sia stato un po’ cafone, mentre alcuni ritengono che la sua schiettezza regalerà tante dinamiche positive.