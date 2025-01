UeD: strana coincidenza, Over non ne azzeccano una, Maria asfalta

Gemma Galgani dà inizio alla puntata di Uomini e Donne di oggi con un appello. Emozionata e commossa, la dama torinese vorrebbe un uomo leale È sincero che ha davvero intenzione di avere una storia seria. Gemma dichiara più volte di non essere interessata alla sedia del parterre. A questo punto, Maria De Filippi chiede a Tina Cipollari di fare il suo appello. Da qui inizia la nuova fase del programma, che vede l’opinionista diventare una tronista. Tina ridendo dice di volere un uomo ricco, con una bella casa in montagna e altre a New York, Londra e Parigi, che voglia sposarla senza separazione di beni. In cambio dà la presenza.

Gianni Sperti fa notare le differenze tra i due appelli. Coincidenza che fosse già stato deciso l’appello di Tina e proprio oggi Gemma decide di farne uno? Gianni immagina due Troni con le due rivali protagoniste. Le anticipazioni segnalano che per ora c’è solo la Cipollari sul Trono.

La puntata va avanti con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. La tronista non ha portato in esterna entrambi. Con questa notizia, Martina annuncia la sua scelta:

“Non vi ho voluto vedere in questi giorni perché ho riflettuto tanto. Penso sia giusto fare una giornata insieme, una con Gianmarco e una con Ciro, e poi arrivare a una scelta”

Ciro ammette che non se l’aspettava. “Non mi sembra vero, l’abbiamo sognato”, dichiara Solimeno. Anche Gianmarco si dice “molto contento”. Maria chiede così a dame e cavalieri di UeD di indicare chi, secondo loro, sceglierà Martina. Tra le donne la maggior parte tifa e crede che la scelta ricadrà su Gianmarco. Tra i cavalieri, c’è un testa a testa. Dice la sua anche Gianni Sperti, il quale fa notare che sono entrambi i ragazzi e fa il nome di Ciro.

Tina ironizza: “Ciro fidanzato e Gianmarco amante”. Il pubblico sa già che la scelta è ricaduta su Ciro, mentre Gianmarco, che nelle scorse ore si è svelato in un’intervista, è diventato il nuovo tronista. Francesca Sorrentino chiede a Maria di saltare il suo parere. Probabilmente, in quanto ha instaurato un bel rapporto con la De Ioannon, potrebbe essere già al corrente della scelta. Molti tra gli Over si dicono convinti del fatto che Martina sia più coinvolta con Gianmarco, avendolo percepito dai suoi occhi.

Probabilmente tutti loro non hanno osservato poi così bene! Molti telespettatori ironizzano su questo, facendo presente che spesso gli Over non ne azzeccano una, né nelle loro stesse conoscenze che in quelle degli altri. Tocca poi a Claudia, Prasanna e Giorgio sedere al centro studio. Dopo quanto accaduto con Diego Tavani, la D’Agostino si rimette in gioco e riceve critiche dal pubblico. Molti ritengono che questa sua mossa sia una conferma dei sospetti dell’ormai ex cavaliere. In effetti, il pubblico da casa si è sempre schierato dalla parte di Diego, che ha deciso di lasciare il programma nella registrazione precedente. “Gli voglio un bene dell’anima, ma se quella è la sua decisione…”, così Claudia torna a parlare di Tavani in studio.

Nel corso della puntata, si accende un fortissimo scontro tra Domenico ed Erika. Quest’ultima dice di voler chiudere la conoscenza e iniziano così ad attaccarsi a vicenda. Lei alza i toni e lui la invita a stare “zitta”. “In questo studio, non permetto a nessuno di dire a una donna di stare zitta”, tuona Gianni Sperti. Non finisce qui, i due continuano a litigare e Domenico esagera ancora: “Non mi fare parlare sennò ti faccio fare una figura… Non parlo, non sono come gli altri. Io rispetto le donne”. A questo punto, interviene la De Filippi: “E allora non parlare se non vuoi! Scusami Domenica, se dici che non vuoi parlare, non parlare”.

Erika va avanti con uno show per i telespettatori. La dama dice di essere stata in intimità con Massimo e in quella occasione di aver notato il suo presunto egoismo. Convinta che il cavaliere possa essere egoista anche in altro, Erika decide di chiudere. De Filippi ironizza su questa scelta della dama di essere così trasparente: “Erika può diventare il tuo idolo Tina, siete in sintonia”.