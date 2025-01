Uomini e Donne, Tavani e Claudia: fuori è rivolta, Maria spiazzata

La puntata di Uomini e Donne, in onda il 16 gennaio 2025, inizia con Gemma Galgani, la quale ha avviato due nuove conoscenze, con Renato e Antonio. Come fa notare anche Maria De Filippi, la dama torinese dimostra di essere parecchio interessata al primo. Tra loro c’è stato un bacio e lei appare entusiasta. La puntata va avanti con Diego Tavani e Claudia D’Agostino, i quali hanno trovato un punto di incontro dopo i litigi della registrazione precedente. Lei gli ha presentato i suoi familiari e sua mamma ha invitato il cavaliere per Capodanno. Alla fine, hanno trascorso le festività con le loro rispettive famiglie.

Dopo Natale, Diego e Claudia si sono ritrovati a casa di lui. Ma Tavani è arrivato alla consapevolezza che sono fatti per stare insieme. Il cavaliere oggi la accusa di aver messo di nuovo dei freni, dopo alcune parole importanti che le ha riservato. Maria De Filippi fa sapere che lei, invece, ha raccontato alla redazione che era tutto rose e fiori tra loro. Claudia si dice scioccata dalla decisione di Diego di mettere la parola fine alla loro conoscenza. “Io non riesco a trovare la felicità in questa storia. Io non posso aspettare. Probabilmente non è abbastanza quello che mi hai dato”, dichiara lui.

Gianni Sperti non capisce perché Tavani abbia deciso di chiudere in studio, anziché farlo quando ha notato ciò che non gli va bene. Per Maria qualcosa non torna, in quanto lei avrebbe addirittura detto alla redazione che a breve avrebbero lasciato insieme il programma. Diego, però, resta fermo nella sua posizione. Infatti, si dice convintissimo del fatto che lei non gli ha mai dimostrato davvero di essere presa.

A detta sua, Claudia starebbe usando una tattica: fuori sarebbe in un modo e poi in studio si mostrerebbe innamorata. Il pubblico si schiera ancora dalla parte di Tavani, credendo alla sua versione e ritenendo che la D’Agostino non gli abbia mai dato sicurezze fuori. Si accende un forte scontro tra Diego e Gianni. Maria interviene di nuovo:

“C’è qualcosa che non torna. Tu racconti di una Claudia fredda e che non corrisponde ai tuoi sentimenti. Da lì la decisione di chiudere, dicendo non siamo sulla stessa strada. Il suo è tutt’altro. Gianni non crede a te, ma ci sarà chi crede a te. Questa è la stessa scena di 10 giorni fa, quando lei è arrivata con la lettera”

Diego spiega che Claudia nel programma non racconterebbe tutta la verità. Tavani racconta che nella sua lettera la dama gli avrebbe chiesto ancora del tempo. Lui, però, dopo mesi non è intenzionato a farlo. Interviene anche Gianni, in difesa di Claudia, ritenendo che Diego stia esagerando con i toni e le parole. De Filippi non vede mala fede nella dama, ma è convinta che abbia un modo diverso di rapportarsi al genere maschile.

“Si vede che ci tiene, ma ti piace lei per i modi che ha?”, chiede la conduttrice. Diego ammette che non gli piace l’atteggiamento tenuto da Claudia. Il pubblico è furioso con la dama, in quanto crede che stia prendendo in giro tutti e che sia brava a manipolare le situazioni. Già nelle registrazioni precedenti i telespettatori avevano sostenuto Diego, anche coloro che non apprezzano molto i suoi modi di fare.

