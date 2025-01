UeD, Martina tra Ciro e Gianmarco: cambio rotta di Maria fa parlare

Martina De Ioannon a Uomini e Donne torna al centro studio e Maria De Filippi chiede subito a Gianmarco di sedere di fronte a lei. La conduttrice racconta che la tronista ha deciso di vedere solo Ciro, andando a riprenderlo. Non se la sentiva di vedere anche Gianmarco, tanto che gli ha scritto una lettera per dargli delle spiegazioni. Quest’ultimo dice di voler essere comprensivo, ma oggi gli risulta difficile in quanto non riesce a capirla. Per chiarirgli le idee, De Filippi mostra a Gianmarco quanto accaduto quando Ciro ha lasciato lo studio nella registrazione precedente. La tronista è corsa a riprenderlo, ma hanno solo discusso in modo abbastanza acceso.

Alla fine, a Martina si è ritrovata a dover lasciarlo andare. L’ha poi raggiunto a Torre Annunziata, dove lui vive. E qui, sebbene lui fosse ancora furioso, si sono riappacificati. Oggi Ciro è in studio e dichiara di essere convinto che se la De Ioannon dovesse scegliere Gianmarco lo farebbe perché sarebbe una scelta facile, invece con lui sarebbe un salto del dubbio. Martina mette le cose in chiaro a questo punto: “Non ci sarà una scelta facile semplice o matura. Ci sarà solo una scelta dettata da quello che sento dentro”.

Quando Gianmarco le fa notare che potrebbe dirle di no se dovesse sceglierlo, Maria chiede a Martina di prestare attenzione a queste parole. De Filippi oggi a UeD appare sorpresa, mentre la De Ioannon dichiara che non avrebbe problemi a ricevere un no come risposta. La tronista afferma di non viverci questo percorso con questa paura. Gianni Sperti attacca Gianmarco, non riuscendo a capire il motivo di questo suo avviso. Ciò che diventa comunque chiaro al pubblico è che De Filippi ha cambiato direzione di marcia.

Inizialmente si concentrava sempre su Ciro, ora invece no. La conduttrice presta attenzione soprattutto a come si comporta Gianmarco e alcuni telespettatori credono che questo suo cambiamento di rotta possa voler dire che stia aiutando Martina a capirlo, in quanto già consapevole che sarà lui la scelta. Il pubblico deve attendere solo qualche giorno. La De Ioannon sceglierà lunedì e le anticipazioni sicuramente sveleranno in anteprima la scelta.

Uomini e Donne: Diego chiude con Claudia, Gemma nuovo inizio

La puntata inizia con le tensioni, ovvero con Diego Tavani e Claudia D’Agostino. Maria De Filippi manda in onda una clip che mostra quanto accaduto tra i due, fuori dagli studi, dopo la registrazione precedente. Lei in lacrime ha cercato di recuperare con il cavaliere, che è apparso ancora furioso per il suo modo altalenante di continuare questa conoscenza. Infatti, Claudia appare sempre molto confusa, soprattutto quando si parla di sentimenti, al punto che non riesce ad andare oltre con lui dopo mesi di frequentazione.

Diego ha ribadito di voler chiudere per il suo stesso benessere, in quanto prova già dei sentimenti e sta soffrendo per i tira e molla di lei. Dopo aver assicurato che non l’avrebbe più cercato, Claudia oggi racconta di aver contattato Tavani più volte dopo il forte litigio. Quando lei dice di aver scritto una lettera, il cavaliere dichiara di voler chiudere definitivamente questa conoscenza che non lo faceva stare bene. Tina Cipollari crede, a questo punto, che Diego potrebbe non essere poi così innamorato come dichiara.

Mentre gli opinionisti si schierano contro di lui, il pubblico presente in studio e quello a casa applaude e lo sostiene quando si alza e lascia lo studio. In effetti, più volte Claudia gli ha chiuso la porta in faccia, deludendolo ogni volta. Ora sembra che Diego si sia stufato di questi alti e bassi che l’hanno ferito in questi mesi. Le anticipazioni di UeD segnalano che Tavani lascia il programma.

La puntata di oggi vede protagonista anche Gemma Galgani, la quale sta conoscendo Antonio. Quest’ultimo si oppone subito agli attacchi feroci che Tina Cipollari riserva da sempre alla dama torinese. Per questo, Maria gli fa notare che ormai è finito anche lui nel mirino dell’opinionista.