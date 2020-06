UeD, Sara verso la scelta senza Giuseppe: lui reagisce così

Uomini e Donne, Sara Shaimi ha eliminato Giuseppe Nastasi: l’ex corteggiatore assente alla scelta

Sara Shaimi ha scelto a Uomini e Donne e vedremo domani la puntata in onda. Al termine della puntata di oggi però abbiamo visto un piccolo anticipo di ciò che succederà domani. Verranno mandate in onda infatti le scelte di Carlo e di Sara. Se del primo non abbiamo visto nessuna corteggiatrice nel video con le anticipazioni per domani, della tronista invece sì. A meno che non sia stato un tranello della redazione, che avrebbe deciso di mantenere tutti col fiato sospeso non mostrando Giuseppe Nastasi, quest’ultimo non ci sarà. Nel video infatti sono comparsi soltanto Matteo e Sonny che si preparavano per la scelta. Sara ha voluto sedersi al centro dello studio sulle classiche poltrone rosse perché, ha spiegato, dentro di sé sentiva di avere una scelta.

Sara Shaimi, la scelta a Uomini e Donne tra Sonny e Matteo: Giuseppe è stato eliminato?

Nonostante Carlo e Sara non abbiano avuto la stessa possibilità di Giovanna Abate, che oggi ha avuto il suo lieto fine, hanno accettato di fare una scelta. Sul primo non abbiamo indizi, visto che Ginevra ha smentito di essere stata scelta. Su Sara invece è saltato fuori qualcosa in più. C’è stato infatti un indizio abbastanza eloquente su chi sarà la sua scelta, motivo per cui domani potremmo vedere il lieto fine anche tra Sara e Sonny. Probabilmente sarà la stessa tronista a spiegare perché ha deciso di arrivare all’ultima puntata solo con Matteo e Sonny, ammesso e non concesso che siano solo loro due come visto in video. Intanto è arrivata la reazione di Giuseppe. L’ex corteggiatore siciliano infatti poco dopo la fine della puntata di oggi ha fatto una Instagram stories breve e concisa: uno sfondo nero con una emoji che ride fino alle lacrime.

UeD, Giuseppe Nastasi e la risata in vista della scelta di Sara

Come sempre, le ipotesi possono essere molteplici. Giuseppe potrebbe aver preso la scelta di Sara abbastanza sportivamente, anche perché si erano un po’ allontanati a un certo punto. La risata quindi sarebbe riferita a tutt’altro. Sarebbe così anche nel caso in cui a interrompere il percorso sia stato lui. Oppure la risata pubblicata più o meno nello stesso orario in cui finisce la puntata non è una casualità. in questo caso sarebbe proprio riferita alla decisione di eliminare lui e arrivare alle poltrone rosse con Sonny e Matteo. Non è da escludere, perché dopo un periodo di litigi, nelle ultime registrazioni non andava più così male tra Sara e Giuseppe.