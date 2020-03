Anticipazioni Trono Classico, Sara in tilt: gesto importante di Sonny e baci rubati

Uomini e Donne, le anticipazioni su Sara Shaimi: Sonny non si arrende, Giuseppe le ruba un bacio

Che fine ha fatto Sonny a Uomini e Donne? Dopo aver tentato di far ingelosire Sara uscendo con Giovanna Abate, perché di questo si è trattato e lo ha confessato, il corteggiatore sta adesso tentando di riconquistare Sara. Le anticipazioni del Trono Classico di oggi sono molto particolari per quanto riguarda Sonny e Sara. Lui era presente in studio e ha anche invitato la tronista a ballare: sembra pronto a tentarle tutte pur di dimostrare il suo interesse. Sara non sembra disposta a credergli e si intuisce anche dalle anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi. La tronista è uscita in esterna con Matteo e Giuseppe, che le ha rubato un bacio a stampo. Giovanni si è autoeliminato.

Anticipazioni Trono Classico, Sonny fa un gesto importante ma Sara si nega

Maria invece si è concentrata molto su Matteo, quasi per un senso di protezione forse vedendolo palesemente interessato. La conduttrice ha chiesto a Matteo di parlare delle sue precedenti storie: è stato fidanzato due volte, quattro anni con ciascuna, e forse è stato tradito. Il corteggiatore è davvero un bravo ragazzo e se ne sono accorti tutti, pure Sara che adesso sembra disposta a dargli una possibilità. Ma veniamo alle anticipazioni su Sonny e Sara. Stando alle news sul Trono Classico del Vicolo delle news, il corteggiatore ha trascorso una settimana a Roma a sue spese e tentanto di incontrare Sara in tutti i modi.

Trono Classico: Sara divisa tra Matteo, Giuseppe e Sonny

Immaginiamo abbia chiesto alla redazione di vederla, ma la tronista si è sempre negata. Avrà almeno apprezzato le intenzioni e il gesto di Sonny? Non possiamo saperlo perché le anticipazioni non aggiungono altro in merito. Certo è che il trono di Sara sembra stia prendendo una determinata piega. Matteo, Giuseppe e Sonny: chi la spunterà? Intanto Daniele è arrivato a un duro scontro con Gianni, con tanto di insulti!