UeD anticipazioni Daniele, duro scontro con Gianni: volano insulti, è guerra

Anticipazioni Uomini e Donne, Daniele Dal Moro in lacrime dopo gli attacchi di Gianni Sperti

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne: oggi è stato registrato il Trono Classico e non è stata una puntata semplice per Daniele Dal Moro! Da qualche puntata, che ancora non vediamo in onda, Gianni Sperti ha manifestato la sua non approvazione verso il tronista e oggi sono giunti alla resa dei conti. Le anticipazioni del Vicolo delle news rivelano infatti che Daniele ha pianto dopo i forti attacchi di Gianni, ma non è tutto. Partiamo dall’esterna con Angelica, che ha raccontato a Daniele che suo papà non approva la partecipazione a Uomini e Donne. Il tronista ha deciso di intervenire e chiedere all’uomo di fidarsi. Si è presentato come un bravo ragazzo e ha detto di essere disposto a incontrarlo per maggiori rassicurazioni. Il genitore però non si è mostrato interessato all’incontro e pare che questa cosa abbia toccato particolarmente Daniele.

Trono Classico, scontro tra Daniele Dal Moro e Gianni Sperti: volano insulti in studio!

Tornati in studio Gianni è subito partito all’attacco, perché già arrabbiato dalle precedenti puntate. L’opinionista ha riportato che Daniele avrebbe sussurrato ripetutamente ‘ecco che ora spara le solite cavolate’ quando Gianni chiedeva di intervenire. Poi lo ha accusato di voler sempre primeggiare e di non aver avuto rispetto di un momento di Angelica, facendolo subito suo e impedendole di sfogarsi. Da questa critica si è scatenato lo scontro tra Daniele Dal Moro e Gianni Sperti! I due se ne sono detti di tutti i colori per circa mezzora, stando alle anticipazioni del Trono Classico. Daniele era molto arrabbiato e ha detto a Gianni che è uno str…o e che fa solo interventi di me…a. Gli insulti sono volati da una parte e dall’altra, infatti Gianni ha subito replicato dandogli del cogl…e.

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni su Daniele: Beatrice ancora non è convinta

La guerra tra Daniele e Gianni è andata avanti per un po’, poi Maria ha mostrato l’esterna con Beatrice. Stavolta il tronista si è presentato con un cerotto sulla bocca per evitare di interrompere la corteggiatrice. Quando quest’ultima però ha detto che Daniele non le piace ancora in tutto e per tutto, lui ha scatenato una nuova polemica senza fine! Infine sono scese altre corteggiatrici per lui.