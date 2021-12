UeD, Roberta Giusti annuncia la scelta: le anticipazioni della registrazione

By

Oggi c’è stata a Uomini e Donne una nuova registrazione e le anticipazioni parlano di una sfida tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Non solo, Roberta Giusti si è detta pronta alla scelta. La tronista terminerà il suo percorso all’interno del programma la prossima settimana. Secondo quanto anticipa la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, lei stessa ha confermato che nelle prossime registrazioni sceglierà. Tutta la sua esperienza l’ha condivisa con Luca Salatino e Samuele Carniani.

I due corteggiatori sono l’opposto, eppure entrambi sono riusciti a entrare nel cuore della tronista Roberta. Ma su chi ricadrà la sua scelta? Sono tanti i telespettatori che vorrebbero vedere un lieto fine per Samuele. Quest’ultimo ha dimostrato di essere un ragazzo a modo, educato e sensibile. Il suo atteggiamento ha conquistato il pubblico di Canale 5 e ora stanno sperando che sia proprio lui la scelta. Molti, però, sono convinti che Roberta sceglierà Luca.

Quest’ultimo, con la sua genuinità e spontaneità, ha subito conquistato la Giusti. Il fatto che la tronista sia sempre stata abbastanza interessata alla sua conoscenza ha portato i telespettatori a credere che sarà proprio lui il corteggiatore con cui concluderà questo percorso. In attesa di scoprire su chi cadranno i petali rossi, Roberta ormai nel suo cuore sembra aver scelto, visto che si è detta pronta a chiudere l’esperienza.

Deve ancora andare in onda la scelta di Andrea Nicole, che ha sconvolto un po’ tutti insieme a Ciprian Aftim. Dunque, per assistere a quella di Roberta, che verrà registrata prossima settimana, ancora si dovrà attendere. Al centro della scena, durante la registrazione di oggi c’è stato anche il Trono Over, ovviamente.

Secondo le anticipazioni, Gemma Galgani ha accolto in studio un nuovo corteggiatore. La dama torinese, nella registrazione di ieri, ha raccontato di essersi scambiata dei baci con Leonardo. Tra loro pare stia procedendo tutto abbastanza bene, ma lei ha deciso comunque di iniziare una seconda conoscenza.

Questo non è l’unico momento in cui Gemma, da poco guarita dal Covid-19, è stata protagonista. Dopo aver ballato sulle note di una canzone natalizia, Tina Cipollari si è lasciata andare a una sfida contro la Galgani. È stata proprio l’opinionista a vincere.