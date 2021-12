Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian scelta: ecco quando va in onda

Il pubblico di Canale 5 sta attendendo di assistere al momento in cui la tronista e il corteggiatore svelano a tutti di essersi visti in gran segreto

Quando andrà in onda la scelta di Andrea Nicole e Ciprian Aftim a Uomini e Donne? Questa è la domanda che si stanno ponendo i telespettatori, che non vedono l’ora di assistere al momento bomba! La tronista, che ha colpito tutti per il suo processo di transizione da uomo a donna, ha deluso non poco Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 sta attendendo di poter capire cosa è davvero successo quando i due protagonisti hanno rivelato di aver trascorso una notte insieme, tenendo il programma all’oscuro di tutto.

Oggi è andata in onda la prima parte della nuova registrazione, che non è chiaramente quella tanto attesa. Domani, mercoledì 8 dicembre 2021, il dating show di Maria non verrà trasmesso per via della Festa dell’Immacolata Concezione. Dunque, la seconda parte andrà in onda giovedì. Finita questa registrazione, ne è stata fatta un’altra ancora e poi è avvenuta la scelta di Andrea Nicole e Ciprian, lo scorso 30 novembre. Pertanto, bisognerà ancora attendere qualche giorno.

Quello che è certo è che ci sono di mezzo due registrazioni prima di quella che ha visto protagonista la coppia. Ormai per questa settimana non c’è alcuna speranza di assistere al momento, per molti deludente. Bisognerà attendere la prossima, precisamente tra martedì e mercoledì. I telespettatori di Canale 5 dovranno restare sintonizzati nei primi giorni della prossima settimana per assistere alla scelta di Andrea Nicole.

La tronista ha deluso le aspettative di molti. Secondo le anticipazioni di UeD, è entrata nello studio non più da tronista, ma da fidanzata di Ciprian. Infatti, i due hanno fatto il loro ingresso insieme, esattamente come una coppia. Dopo di che, hanno dovuto spiegare il motivo di tale decisione, rivelando a tutti cos’era accaduto la notte precedente.

Ciprian ha raggiunto Andrea Nicole e insieme hanno trascorso la notte. La redazione, però, è venuta a conoscenza di quanto accaduto, solo in un secondo momento. Le regole del programma parlano chiaro: i corteggiatori non possono sentire e vedere i tronisti senza la presenza della redazione. Invece, Aftim ha pensato fosse giusto seguire l’istinto e raggiungere la Conte in gran segreto.

Nei giorni scorsi, un amico della tronista ci ha tenuto a prendere le loro difese e anche a rivelare dei particolari retroscena sul dietro le quinte del dating show. Invece, nel corso della puntata andata in onda ieri, Maria De Filippi sembrava aver capito già tutto! Questa è l’impressione che il suo atteggiamento ha dato al pubblico.

Alessandro Verdolini ha dimostrato di avere non pochi sospetti, ma il fattaccio l’ha lasciato comunque sconvolto!