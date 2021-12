Uomini e Donne anticipazioni: Roberta in alto mare, nuovi baci per Gemma

Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne: le anticipazioni sono arrivate direttamente da Instagram! A rivelare alcuni fatti della puntata che vedremo in onda fra qualche settimana è stato Lorenzo Pugnaloni, ormai punto di riferimento per gli amanti di Uomini e Donne. Tra le storie Instagram del suo profilo Uominiedonneclassicoeover ha riportato qualche chicca sulla registrazione di oggi. Le anticipazioni erano molto attese questa settimana, sia perché qualcuno ha pensato ci sarebbe stata la scelta di Roberta Giusti sia perché c’è un nuovo corteggiatore di Gemma Galgani.

La scelta non c’è stata, anzi Roberta sembra essere ancora in alto mare tra Luca e Samuele. La tronista continua a essere divisa tra i due corteggiatori e a confondere le idee del pubblico. C’è chi pensa che sceglierà Luca e chi, come Giulia De Lellis, la vede più vicina a Samuele. In questi giorni Roberta è uscita in esterna proprio con Samuele, lasciando Luca a casa dopo gli scontri. Non c’è stato nessun bacio con Samuele, nel frattempo Roberta ha mandato una lettera a Luca forse per convincerlo a tornare in studio.

Luca è tornato a Uomini e Donne e la tronista lo ha scelto per ballare, rispondendo di sicuro a una delle solite domande di Maria De Filippi. Matteo Ranieri ha fatto due esterne: ha riportato Federica e poi ha visto una ragazza nuova. Queste le anticipazioni di Uomini e Donne sui tronisti, cosa è successo invece tra i protagonisti del Trono Over?

Ebbene, Gemma è uscita con Leonardo e si sono baciati! Il Cavaliere ha colpito la Galgani ancor prima di incontrarsi di persona. Gli è bastato infatti presentarsi in studio per lei quando era in collegamento a causa del Covid. Gemma è guarita e quindi sono potuti uscire insieme. E a quanto pare procede bene! Novità in vista anche per Marika: sta conoscendo meglio Luigi. Per il momento le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi non aggiungono altro, ma non è da escludere che escano aggiornamenti nelle prossime ore.