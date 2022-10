UeD, Pinuccia vuole denunciare: De Filippi travolta ‘invoca’ Gemma

Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne continua a finire sotto i feroci attacchi di Tina Cipollari. Ormai l’anziana dama di Vigevano è finita nel mirino dell’opinionista, che in studio prende sempre la palla al balzo per dare inizio a nuovi scontri. E l’ha fatto anche questa volta. Il tutto ha preso inizio quando Maria De Filippi ha fatto sedere Piero al centro studio. L’anziano cavaliere ha avuto una brevissima conoscenza con Pinuccia e verso di lei non ha espresso un’opinione positiva.

Il commento di Piero ha scatenato la furia di Tina, che si è scagliata contro la povera Pinuccia. Quest’ultima, non riuscendo a controbattere, ha lasciato lo studio in lacrime, per l’ennesima volta. Di recente il figlio della dama ha anche rilasciato un’intervista sul Magazine dedicato al programma sulle accede discussioni che avvengono con la Cipollari. Ma tornando a quanto accaduto nella puntata di martedì 18 ottobre 2022, Maria ha rimproverato Tina per aver portato Pinuccia a lasciare lo studio.

“Tina ma perché fai questo macello?!”, ha chiesto De Filippi a UeD. La padrona di casa è apparsa comunque divertita dalla situazione. Alessandro Rausa è corso dietro le quinte, su consiglio di Maria, a cercare di confortare Pinuccia, che in lacrime ha ammesso di non riuscire più a gestire gli attacchi di Tina. Il cavaliere ha fatto in modo che Pinuccia rientrasse in studio, dove la Cipollari ha continuato a lanciarle duri attacchi.

“Falsa! Ipocrita! Vai a farti consolare da Vigevano”, ha urlato furiosa l’opinionista. Pinuccia è riuscita a difendersi con un semplice “falsa”. A questo punto, però, Maria ha chiesto alla dama se fosse intenzionata a denunciare la Cipollari. Ebbene, Pinuccia ha dichiarato di essere pronta a passare alla denuncia contro Tina. “Se continua così sì! All’età che ha dovrebbe avere un po’ di educazione”, ha affermato la dama.

Maria De Filippi si è ritrovata a chiedere una mano d’aiuto a Gemma Galgani per sbrogliare questa situazione. Di certo, la dama torinese sa benissimo cosa significa stare sotto gli attacchi di Tina Cipollari. Pertanto, la padrona di casa ha pensato bene di chiedere un suo intervento, anche più volte! E in effetti la dama torinese è riuscita a calmare un po’ Pinuccia.

“Pinuccia ascolta, fattele scivolare queste cose. Devi riuscire a superare questi momenti. Io continuo a stare qui a testa alta, perché quello che mi dice non mi tocca. Lascia correre e non andare a piangere fuori. Basta piangere per lei, non ne vale la pena. Appena c’è un’occasione buona tanto lei ti offende”

Nel fare questo discorso, Gemma si è alzata in piedi e ha anche affrontato Tina. “Ma stai seduta! È arrivata la Dea della saggezza! Olivia stai seduta”, ha risposto la Cipollari. “L’imperatrice romana ha parlato”, ha affermato a sua volta la Galgani

UeD, Federica Aversano: Federico smonta i cavalieri

Nel corso della puntata di ieri, il pubblico ha visto il cavaliere Giuseppe passare alla corte di Federica Aversano, dicendosi fortemente interessato. Quando ciò è accaduto, in studio si è ribellata Eleonora, la quale ha raccontato quanto successo tra loro fino alla sera prima. La puntata è andata avanti fino a oggi, quando Maria ha fatto entrare in studio Federico, il corteggiatore con cui Federica è uscita in esterna.

La tronista ha trascorso una bella esterna e si è detta davvero interessata a conoscere il ragazzo. La maggior parte dei telespettatori già fa il tifo per il corteggiatore, che ha mostrato carattere nel corso della puntata. Infatti, si è scagliato inizialmente contro Federica, facendole notare la sua disapprovazione per aver concesso a Giuseppe di sedere alla sua corte. Dopo di che, ha colpito direttamente il cavaliere.

“Non sei riuscito ad aspettare una ragazza per una settimana! Ma se ti piace qualcuno te la vai a prendere figlio mio, ma quanti anni hai!”

Federico ha dato una bella lezione a Giuseppe, tirando spesso in ballo anche Riccardo Guarnieri. Tutti hanno applaudito in studio per gli interventi del corteggiatore e Lavinia Mauro ha consigliato vivamente alla Aversano di tenersi stretta il ragazzo.

Sono già state registrate le nuove puntate successive a questa. Le anticipazioni fanno sapere che Federico ha scelto di lasciare il programma, auto-eliminandosi. Ma non c’è da temere, non è un’uscita definitiva dalla scena. Infatti, Federica non ha intenzione di lasciarsi scappare Federico, tanto che è corsa a riprenderlo per riportarlo alla sua corte.