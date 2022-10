UeD, Vicinanza affronta Gianni Sperti! Armando vs Roberta (Video)

Scontro di fuoco tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua a Uomini e Donne. Si siedono entrambi al centro studio e subito la situazione appare critica. Infatti, il cavaliere inizia col dire che hanno smesso di sentirsi la sera prima di questa registrazione. Il motivo? È no sense, almeno lo è il caos che si crea in studio. Gianni Sperti, Tina Cipollari e Armando Incarnato si intromettono e gli animi si scaldano. Facendo il punto della situazione, Roberta racconta di aver inviato un dolce messaggio ad Alessandro, che le avrebbe dato come risposta un semplice occhiolino.

La Di Padua si aspettava un altro tipo di reazione al suo messaggio: “Vorrei essere insieme a te ora”. Mentre Tina si schiera contro Roberta, Gianni fa notare che effettivamente Alessandro avrebbe potuto fare molto di più di una semplice emoticon. Dopo il racconto fatto nei giorni precedenti, tra mazzi di rose e uscite, a detta di Sperti, Sperti avrebbe dovuto dare altre certezze alla dama. Ecco che interviene Armando, che si scaglia duramente contro Roberta e Alessandro. È chiaro che l’amicizia tra la Di Padua e il cavaliere napoletano sia naufragata ormai definitivamente.

“Roberta è solita creare un problema e anche lui”, afferma Armando. Roberta si agita e chiede a Incarnato di iniziare a farsi i fatti suoi: “Ma che fai? Una specie di opinionista? Non azzecchi neanche una!”. Il cavaliere napoletano non si ferma: “Voi opinionisti non dite niente? Vi sembra tutto normale?”.

Armando vs Roberta! Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/ZUERYvCdHJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 17, 2022

Ma Gianni Sperti a UeD non se ne resta in silenzio e attacca Vicinanza. Si accende uno scontro tra l’opinionista e il cavaliere. Quest’ultimo addirittura si rivolge in modo brusco a Gianni chiedendogli di stare “zitto”. Sperti non prende bene questo modo con cui Alessandro si è rivolto a lui: “Non stai a casa tua e se voglio parlo”. La discussione prosegue con l’opinionista che continua ad attaccarlo per via dell’emoticon con cui ha risposta a Roberta: “Non sminuire l’occhiolino!”.

Una scenetta che fa sorridere il pubblico di Canale 5. E Alessandro Vicinanza tira ancora di più fuori gli artigli accusando Gianni: “Vai avanti con la falsità, la bandiera della falsità!”.

Uomini e Donne, Giuseppe diventa un corteggiatore di Federica Aversano

Un cavaliere si espone per Federica Aversano e si siede tra i corteggiatori. Si tratta di Giuseppe, approdato nel programma di Maria De Filippi nel corso di questa edizione. Non appena l’uomo dichiara in studio il suo interesse per la tronista, ecco che interviene Eleonora. Quest’ultima racconta di aver avuto una conoscenza con il cavaliere, fino alla settimana precedente.

Alcuni suoi comportamenti, però, l’hanno portata a decidere di interrompere la frequentazione. Non solo, Eleonora aveva assicurato a Giuseppe che avrebbe lasciato il programma. Tra loro ci sono stati dei baci, ma il cavaliere non capisce come la dama possa essere rimasta così male dopo aver condiviso una conoscenza molto breve. A questo punto, interviene Maria. La padrona di casa vuole vederci chiaro su Giuseppe, a cui fa alcune domanda.

“Scusami quello che non capisco, tu baci questa ragazza fino a venerdì della settimana scorsa. Federica quando spunta nella tua vita? Adesso? Tu baci lei martedì che è nel programma, mercoledì lei decide di non venire più, la sua bocca è diversa?”

Giuseppe spiega di aver avuto sempre il ‘pallino’ di Federica Aversano. Ora ha trovato il coraggio di palesare il suo interesse, dicendosi pronto a sedersi tra i corteggiatori. Oltre questo, ammette di non avere per il momento intenzione di conoscere una donna fuori dalla trasmissione. Nonostante questo, ci tiene a precisare che svolge un lavoro per cui non ha bisogno di ottenere visibilità.

Cosa decide di fare la tronista? La Aversano ammette di aver parlato qualche volta con Giuseppe, quasi sempre di bambini. Confessa di non nutrire un particolare interesse e di non avere chissà che curiosità nei suoi confronti. Detto ciò, dichiara: “Un caffè ce lo prendiamo”. Così, Giuseppe si siede tra i corteggiatori e Gianni Sperti apprezza, facendo il confronto con il comportamento di Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni fanno sapere com’è andata avanti la conoscenza tra Federica Aversano e il cavaliere Giuseppe. La tronista ha già eliminato il più ‘anziano’ dei suoi corteggiatori.

Mi fa male ammetterlo, ma Gianni su Alessandro c’ha sempre avuto ragione, SEMPRE. #uominiedonne — Valeria E. (@amorsisulcuore) October 17, 2022

Pessimo lui, e pessima Roberta, che vuole farsi valere come grande donna, ma alla fine dice sempre di si a ogni stranezza di Alessandro, pessimi entrambi. #uominiedonne — Valeria E. (@amorsisulcuore) October 17, 2022

Che imbarazzo Roberta ..tutta sta manfrina e poi se lo tiene ????#uominiedonne pic.twitter.com/PR48f2z088 — Silvio (@SilvioG92) October 17, 2022