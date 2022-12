Pamela Barretta è stata una dama del Trono Over di Uomini e Donne molto apprezzata. Nonostante questo, la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi è terminata qualche tempo fa. Ora sono tantissimi i fan che le chiedono di fare ritorno nello studio di Canale 5, ma questa decisione non spetta solo a lei prenderla. Infatti, a decidere è anche la redazione, che sembra non sentire la sua mancanza. Almeno questo è quello su cui ironizza in queste ore la stessa Pamela sul suo account di Instagram.

Nulla contro il programma, ma la Barretta sembra lasciare comunque una frecciata alla redazione. Ogni volta che l’ex dama risponde pubblicamente alle domande dei suoi fan, c’è sempre qualcuno che le chiede il motivo per cui non fa parte del parterre. Negli anni sono diversi i volti del Trono Over che hanno fatto ritorno nel programma dopo un periodo di assenza. Di recente è tornato nel parterre Biagio Di Maro, il quale si è ritrovato ad affrontare la sfuriata della De Filippi.

Ma perché Pamela Barretta invece non torna a UeD? “Me lo chiedete tutti i giorni, non torno”, dichiara inizialmente l’ex dama. Dopo di che, qualcun altro ammette di sentire la sua mancanza ogni volta che guarda il programma. “Perché non torni a Uomini e Donne? Ci manchi”, si legge. A questo punto, arriva la frecciata: “A loro forse no, grazie”. La risposta è accompagnata da un’emoticon che ride.

Probabilmente la stessa Pamela non sa spiegarsi il motivo per cui la redazione non l’ha richiamata per fare ritorno nel programma, come invece ha fatto con altri volti. Questo è un discorso che vale anche per altre dame del parterre. Ad esempio, il pubblico di Canale 5 si è più volte chiesto perché Valentina Autiero non ha ancora fatto ritorno in trasmissione, sebbene sia single.

Sono diversi i fan che si chiedono come mai quest’ultima non sia una delle attuali protagoniste del Trono Over, visto che è stata anche molto amata nelle passate edizioni. I telespettatori spesso chiedono il suo ritorno. Ma come già indicato, non spetta solo a loro questa decisione.

Al contrario, la sua amica Roberta Di Padua è appena tornata nel parterre, attraverso la rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Stesso discorso lo si potrebbe fare per Barbara De Santi, volto storico del Trono Over.

Pamela Barretta è attualmente single. Nel programma ha cercato l’amore in più edizioni. Il pubblico l’ha conosciuta nell’anno 2018, quando è approdata nel parterre attirando l’attenzione di molti cavalieri con la sua bellezza.

Infatti, si tratta di una delle dame più apprezzate del programma. I telespettatori hanno potuto assistere alle sue conoscenze, ma soprattutto alle relazioni che purtroppo non hanno avuto il loro lieto fine.

La prima quella con Stefano Torrese, durante la quale non sono mancati gli scontri e i confronti accesi. Pamela Barretta ha poi avviato una storia lontano dalle telecamere con Enzo Capo. Tra loro, dopo la rottura, non corre buon sangue.

Nei primi mesi dell’anno 2021, Pamela ha fatto ritorno nel programma per l’ultima volta (almeno per ora). Non è assolutamente escluso che un giorno possa anche la Barretta tornare a cercare l’amore sotto le luci dei riflettori.

Di recente, Pamela è finita al centro delle notizie gossip per via di alcune indiscrezioni su Tomaso Trussardi. Niente di tutto questo corrisponde alla realtà, visto che la stessa Barretta ha smentito.