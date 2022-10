Hunziker e Trussardi, scoop: “Lui scrive a un’ex dama di UeD”

Sembra proprio che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non siano tornati insieme. Infatti, pare che la conduttrice svizzera abbia smentito il ritorno di fiamma con l’ormai ex marito. Ora spunta fuori un nuovo scoop che vede Trussardi vicino a un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. L’imprenditore vorrebbe conoscere questo ex volto del programma di Maria De Filippi? A lanciare questo gossip è stato Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram.

“Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”

Queste le parole di Venza, che solitamente commenta vicende legate al mondo del gossip e dei programmi TV. In particolare, svela spesso dei retroscena sui protagonisti di Uomini e Donne. Chi potrebbe mai essere questa ex dama del Trono Over? Sono davvero tantissime le donne che hanno preso parte al dating show, sedendosi nel parterre. Venza è molto legato a Pamela Barretta, appunto ex volto del programma del pomeriggio di Canale 5. Sarà lei? Un’ipotesi che resta tale, visto che si tratta semplicemente di uno scoop.

Solo nelle scorse settimane, Chi Magazine ha rivelato sulla sua rivista che Michelle Hunziker e Trussardi sarebbero tornati insieme. L’imprenditore avrebbe dato una seconda possibilità alla sua storia d’amore con la conduttrice svizzera, per riportare la serenità nella loro famiglia. Una foto condivisa da entrambi sui social network sembrava poi confermare questo gossip.

Ma ecco che Michelle, la quale tra poco diventerà nonna per la prima volta, ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram che ha fatto pensare. “Io che leggo i giornali in questi giorni”, ha scritto la Hunziker per accompagnare una serie di foto in cui appare incredula e divertita. Il gesto della conduttrice è apparso per molti come una smentita agli ultimi rumor sul suo ritorno di fiamma con Trussardi.

C’è chi, però, crede che questo messaggio sia collegato alle presunte regole che Trussardi avrebbe imposto a Michelle. Dunque, le speranze dei fan non sono del tutto distrutte. Va infatti considerato che si mormora, negli ultimi tempi, che la Hunziker avrebbe rimesso la fede al dito. Per scoprire la verità bisognerà comunque attendere delle chiare ed esplicite dichiarazioni da parte dei due diretti interessati.