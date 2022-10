Aurora Ramazzotti incinta: i retroscena sulla gravidanza (Foto)

Aurora Ramazzotti è incinta e molto presto farà diventare nonni Michelle Hunziker e papà Eros. Insieme a Goffredo Cerza attende il suo primo figlio, ma ci ha messo un po’ prima di confermare le notizie sulla sua gravidanza. Com’è giusto che sia, Aurora ha preferito rispettare i suoi tempi prima di svelare a tutti che è incinta. Durante il periodo di silenzio, non sono mancate le indiscrezioni e le tante domande da parte dei suoi fan. Oggi la giovane Ramazzotti può finalmente rispondere ai loro dubbi più importanti e lo attraverso il suo account Instagram.

Ora che tutti hanno ricevuto da lei e Goffredo la conferma sulla gravidanza, può parlare liberamente di ciò che le sta accadendo in questa speciale fase della sua vita. A chi le chiede come sta, Aurora Ramazzotti risponde che sta “molto bene”. Sta tentando di affrontare questo periodo “nella maniera più cauta ed equilibrata possibile”. E ci tiene a precisare che con Goffredo al suo fianco “è tutto perfetto”. Ogni giorno si ritrova a scoprire “cose nuove” e di sicuro ha molta fame, ammette ironizzando.

Arriva il momento di parlare del momento in cui Aurora ha scoperto di essere incinta. La giovane Ramazzotti e mamma Michelle erano state beccate dal settimanale Chi proprio al momento dell’acquisto del test di gravidanza. Fatto sta che ora i fan vorrebbero sapere come si è sentita quando ha letto il risultato. Aurora ha provato tantissime emozioni in quel momento. “Io e mia mamma avevamo su lo stesso pigiamino quella mattina”, fa notare la Ramazzotti condividendo la foto di quell’emozionante momento. Svela così uno speciale retroscena, immortalato, sulla reazione di mamma Michelle.

L’immagine ritrae Aurora e Michelle che si stringono in un abbraccio. C’è chi, intanto, si chiede se avrebbe raccontato della gravidanza ai suoi follower se non fossero spuntate fuori le indiscrezioni. Su questo punto, ci tiene a dare un’importante consiglio.

“Consiglio: accettate sempre l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile, ognuno la vive a modo proprio. Lo dico perché è facile offendersi con un amico per averlo saputo tardi, ma vi assicuro che non centrate niente con la decisione presa. Non vi riguarda”

Tra i suoi amici, la prima a sapere che Aurora Ramazzotti è incinta è stata Sara Daniele. Si trovavano in due posti differenti quando le ha dato la notizia. La figlia di Pino Daniele ha dovuto mantenere ovviamente il segreto. Aurora accompagna questa risposta con una foto che ritrae Sara commossa mentre si parlano in videochiamata: “Che tenera che era in aereo, non se l’aspettava per niente”.

Infine, la giovane Ramazzotti dà inizio al gioco del toto-nome sul figlio che aspetta. Aurora e Goffredo attendono un maschietto, com’è stato rivelato nel suo corso del gender reveal.