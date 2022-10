Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati assieme: questo è ciò che Chi Magazine ha scritto nell’ultimo numero in edicola, aggiungendo che l’imprenditore bergamasco avrebbe ‘ceduto’ e dato una seconda chance alla conduttrice svizzera dopo che questa ha vissuto una love story fugace e passionale con Giovanni Angiolini. Non solo: il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha scritto che Trussardi avrebbe imposto delle regole ferree per far sì che il ritorno in love avrebbe dato i frutti sperati: bocche cucite, niente più servizi posati per i giornali e nessuna intervista televisiva di coppia o quant’altro. Per farla breve: il magazine sostiene che l’uomo d’affari vorrebbe vivere il ritorno di fiamma lontano dai riflettori, senza clamore mediatico. Alla luce di tutto ciò, nelle scorse ore, Michelle Hunziker ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio assai curioso.

“Io che leggo i giornali in questi giorni”, la chiosa della conduttrice in forza a Mediaset, a corredo di una serie di sue foto in cui la si vede con una serie di facce ora beffarde, ora sarcastiche, ora irrisorie. Una doccia gelata per tutti i fan dell’ex coppia. Diversi suoi ‘seguaci’ hanno infatti letto il gesto della presentatrice come una smentita al legame ritrovato con l’ex marito. Altri invece credono che in realtà il ritorno di fiamma sia in corso e che la presa di posizione di Michelle sia dovuta non tanto alla notizia dell’amore ri-sbocciato quanto piuttosto al dettaglio che vorrebbe Tomaso deciso ad imporre all’ex moglie regole da sergente di ferro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Altra curiosità: in tempi non sospetti si è mormorato che la Hunziker abbia rimesso la fede al dito. Peccato che guardando tutte le foto recenti che ha pubblicato sui suoi canali ufficiali dell’anello non c’è alcuna traccia. Insomma, il mistero si infittisce.

Qualche tempo fa a parlare di ritorno di fiamma era stato persino Vittorio Feltri, grande amico di Tomaso. Il giornalista, oltre a dedicare parole non proprio tenere nei confronti di Giovanni Angiolini, aveva lasciato intendere che la ricucitura con Trussardi avrebbe potuto realmente avvenire. Si arriva così alle scorse ore, con il messaggio di Michelle. Ognuno tragga le proprie conclusioni.