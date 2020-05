UeD nuove puntate: i dettagli nel promo, ancora anticipazioni su 4 maggio

Nuove puntate UeD, tanta curiosità sul ritorno del 4 maggio

Le nuove puntate di Uomini e Donne stanno per tornare il 4 maggio ed è tanta la curiosità su ciò che vedremo. Non abbiamo molte certezze in tal senso perché Maria De Filippi ha sì parlato di cosa accadrà ma è altresì vero che i punti di domanda sono tantissimi. Facciamo il punto della situazione: sappiamo che Giovanna Abate e Gemma Galgani conosceranno i loro corteggiatori virtuali, Leonardo e Alchimista la prima, Occhi blu e Sirius la seconda (anche se non è da escludere neanche Punto coronato); siamo pure a conoscenza del fatto che Gemma incontrerà i tre dopo aver attraversato un imbuto, e che Giovanna dovrà probabilmente confrontarsi non solo con Sammy Hassan ma anche con Alessandro Graziani, sparito nelle ultime messe in onda. Quali sono le domande? Veniamo subito al dunque.

UeD nuove puntate, il promo con “tutti gli ospiti” del programma

La prima riguarda i vecchi protagonisti del Trono Over: sappiamo che saranno invitati in studio soltanto coloro che risiedono nel Lazio e più in là anche nelle altre regioni. Ciò non trova riscontro però nel promo diffuso su Canale 5 e da Witty Tv che vede ad esempio inquadrata anche Barbara De Santi: che si tratti solo di un caso? Nel promo si vedono anche Gemma, Tina Cipollari, Giovanna, Alessandro, Sammy e Valentina Autiero nonché Carlo Pietropoli, altro tronista che stava conoscendo Cecilia Zagarrigo e su cui non sappiamo assolutamente nulla. Sempre nel promo si sente dire che “Uomini e Donne torna in studio con tutti i suoi ospiti. Da lunedì alle 14.45 su Canale 5”. La confusione nasce dal fatto che si credeva che sarebbero stati invitati solo alcuni protagonisti e nel filmato invece si vedono altre persone; è probabile comunque si tratti soltanto di pubblicità e che quindi le cose restino quelle di cui eravamo già a conoscenza: solo residenti nel Lazio e collegamenti a distanza con chi invece non può ancora spostarsi.

Anticipazioni Uomini e Donne: le news su corteggiatori, corteggiatrici, tronisti e troniste

Sui vecchi corteggiatori e tronisti tutto tace intanto: l’ultima foto pubblicata da Daniele Dal Moro su Instagram risale a inizio anno, Carlo sembra scomparso e come lui anche Sara Shaimi; riguardo ai corteggiatori Sammy è molto attivo e oggi ha parlato anche di un/una fan segreto/a mentre Cecilia ha pubblicato una storia che potrebbe fari riferimento in qualche modo proprio al ritorno di UeD: “A volta bisogna rischiare delle incertezze per avere delle certezze”. E che dire di Sonny Di Meo? Nelle ultime storie lo si vede cantare Un angelo di Gigi Finizio, magari pensando proprio a Sara, chissà, a differenza di Giuseppe Nastasi che pur essendosi sfogato sulla tronista nei giorni scorsi di recente non ha scritto nulla. La curiosità insomma è tanta. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.