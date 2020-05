Uomini e Donne Sammy, spunta ammiratrice segreta: addio Giovanna?

Uomini e Donne, Sammy Hassan mostra la sorpresa e il biglietto anonimo ricevuto: ha un’ammiratrice segreta?

Sammy Hassan ha un’ammiratrice segreta! A meno che non si rivelerà tutto uno scherzo di un suo amico. Il corteggiatore, o ex tale, di Uomini e Donne ha mostrato nelle scorse ore una sorpresa ricevuta a casa sua. Tutto lascia pensare a un’ammiratrice segreta, soprattutto il biglietto in cui questa persona promette di rivelarsi a patto che Sammy si dimostri una persona coraggiosa. Ma cosa vorrà dire? Quale prova di coraggio si aspetta da Sammy, dopo la sorpresa? Lui pare non avere idea di chi potrebbe essere, ma il pensiero di molti è corso a Giovanna Abate… Potrebbe essere stata lei? Difficile, visti gli ultimi avvenimenti nelle puntate di Uomini e Donne. La tronista infatti non si fida più di Sammy e ha chiuso con lui, dopo aver interrotto la videochiamata per l’ennesima volta.

Giovanna e Sammy, è addio definitivo? Spunta un’ammiratrice segreta

Giovanna è sempre più presa da Alchimista, ma siamo così sicuri che con Sammy sia finita del tutto? Forse proprio questo gesto inaspettato potrebbe far ingelosire Giovanna, ma scopriamo cosa è successo. Con una serie di Instagram stories, Sammy ha raccontato: “Improvvisamente alle ore sei e trenta del pomeriggio mi citofonano a casa e mi dicono c’è una consegna per te. Io penso che sia sempre e solo il mio amico che mi prende in giro, invece guardate…”. Ha quindi mostrato il contenuto del regalo: una piadina, un gelato, un chupa chups e una bottiglia di vino. “Io non ho parole, non sono abituato a questo tipo di attenzioni”, ha aggiunto Sammy prima di passare a leggere il bigliettino arrivato insieme alla sorpresa.

Sammy Uomini e Donne, il biglietto misterioso: “Questa anonima deve uscire allo scoperto!”

Nel biglietto si legge: “C’era una volta un bambino che tutto quello che mangiava lo metteva in un panino. Ora quel bambino è cresciuto e per la sua voce è conosciuto. Se prova di coraggio dimostrerai fidati che non te ne pentirai!”. E adesso Sammy si aspetta di scoprire chi è: “Qua questo anonimo o questa anonima deve uscire allo scoperto! Vogliamo che esca allo scoperto?”.