Trono Classico, gli altri corteggiatori ora: cosa fanno e cos’è successo

Uomini e Donne, cosa fanno gli altri corteggiatori e corteggiatrici dopo il nuovo inizio

Ormai la nuova edizione di Uomini e Donne è partita e in tanti si chiedono che fine abbiano fatto gli altri corteggiatori. Non che siano ricercatissimi, visto che i troni sono stati interrotti sul più bello, ma i più interessati a Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro si saranno senza’altro domandati che stanno facendo Cecilia Zagarrigo, corteggiatrice di Carlo, Giuseppe Nastasi e Sonny Di Meo, questi ultimi corteggiatori di Sara. Abbiamo fatto un po’ di ricerche e qualcosa possiamo dirvela; non chiedeteci niente invece sulle corteggiatrici di Daniele perché il suo trono era iniziato da poco e non ci è sembrato che si fosse affezionato a qualcuno.

Trono Classico, Cecilia Zagarrigo e Sonny Di Meo lontani da Carlo Pietropoli e Sara Shaimi

Non abbiamo molto da dirvi su Cecilia e Sonny, nel senso che entrambi sembrano non aver postato nulla – non recentemente almeno – su Carlo e Sara; entrambi poi stavano vivendo una situazione complicata con i rispettivi tronisti perché ricordiamo che questi ultimi non si fidavano di loro. Qualcosa di diverso invece possiamo dirvela su Giuseppe Nastasi, corteggiatore anche lui della Shaimi che anche in questo caso ci era parsa poco fiduciosa.

Giuseppe Nastasi in crisi per Sara: la lontananza non fa bene al corteggiatore di UeD

Le informazioni vengono dal Vicolo delle News che parla chiaramente del fatto che nelle ultime storie e dirette Nastasi era palesemente amareggiato per aver interrotto bruscamente la sua conoscenza con Sara. “Tra poco – si legge sul Vicolo – sarà il suo compleanno e gli dispiace non poterlo festeggiare in modo sereno. A chi gli ha chiesto se sta comunque seguendo il programma ha risposto di no, perché non c’è nulla che possa interessarlo”. A quanto pare anche lui non ha saputo nulla dalla redazione, così com’era successo a Sammy Hassan, intanto ai ferri corti con Giovanna Abate, e questo forse gli sta provocando non poca frustrazione. Degli altri tronisti ha già parlato piuttosto chiaramente Raffaella Mennoia; sui corteggiatori però nessuno aveva proferito parola ed era era ovvio farsi qualche domanda dopo l’inizio della nuova fase. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.