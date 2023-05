UeD, Nicole-Carlo-Andrea: spunta “un altro”. Poi il presagio bomba

Caos sugli ultimi due troni di Uomini e Donne. In particolare, si parla di quelli che non hanno per nulla convinto il pubblico di Canale 5: quello di Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Parlando della prima, in questi giorni è arrivata la rottura con Carlo Alberto Mancini. Un addio per nulla inaspettato, che ha notevolmente alimentato i sospetti sull’ex tronista. Pioggia di accuse per lei e i suoi ex corteggiatori, che arrivano anche da parte di una persona che ha vissuto in diretta il suo percorso, Roberta Di Padua.

L’ex dama di Cassino ha già commentato la rottura tra Nicole e Carlo. Ma ecco che oggi condivide un video in cui dà quelle che sono le sue previsioni su ciò che potrebbe accadere prossimamente. In effetti, Roberta ha azzeccato il finale del trono della Santinelli. Proprio lei aveva annunciato che Nicole avrebbe scelto Carlo per contrastare le voci sospettose su un suo presunto accordo con Andrea. Ora che l’ex tronista, rompendo il silenzio dopo la rottura con Mancini, ha citato nuovamente Foriglio i sospetti si fanno forti. Ecco le parole di Roberta Di Padua al riguardo:

“Era solo questione di tempo, io nella vita non ho mai fretta. La cosa che mi fa più sorridere è che tutto questo arriva dopo un’ospitata tv, una copertina, dopo delle dichiarazioni che sono uscite circa 10 giorni fa e un piccolo gossip”

Va precisato che, in effetti, Nicole e Carlo hanno fatto di tutto per apparire uniti e innamorati a Verissimo. Oggi sono tanti coloro che danno ragione ai dubbi sempre palesati da Roberta. “Ho preso talmente tanti pali, tanti no che quando c’è qualcosa che non va, le persone le riconosco subito, io le fiuto da lontano”, spiega la Di Padua.

La dama di Uomini e Donne sottolinea che già al primo sguardo aveva compreso che qualcosa non andava. Detto ciò, Roberta fa un’altra previsione su Nicole e Andrea: “Non è finita qui, se il mio sesto senso non sbaglia, ne vedremo delle belle”. Intanto, Foriglio interviene sui social dopo l’intervento di ieri della Santinelli e si dice pronto a spiegare la sua versione dei fatti nelle prossime ore.

Nell’attesa, Deianira Marzano lancia un altro gossip, che rende ancora più misteriosa tutta la faccenda:

“Fonti dicono che pare che Nicole e Andrea si siano non solo sentiti ma anche visti. Perché lei non dice le cose come stanno se così fosse? povero Carletto e povero Andrea, visto che pare che ci sia un terzo interesse”

Dunque, secondo le indiscrezioni arrivate all’influencer, sembrerebbe che ci sia una terza persona coinvolta in questa storia che vede protagonista Nicole Santinelli. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

Uomini e Donne, Alessandra e Alice: insieme contro Luca Daffrè?

Intanto, si parla anche della fine della storia tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli. Un altro trono che non ha portato grandi risultati, anzi. Ebbene l’ex corteggiatrice ha condiviso una foto che la ritrae insieme a quella che è stata la sua ‘rivale’ nel programma di Maria De Filippi. Alessandra ha condiviso un pranzo con Alice Bologna, un’altra ex corteggiatrice di Luca. Anche quest’ultima era apparsa come una possibile futura scelta di Daffrè.

La stessa Alessandra fa notare: “Chi l’avrebbe mai detto”. C’è chi immagina che le due si siano riunite per discutere su Luca. Va comunque precisato che nello studio di Canale 5 le due ex corteggiatrici non hanno mai avuto pesanti litigi.