UeD news, Nicole rompe il silenzio su Carlo e la sgancia su Andrea!

Nicole Santinelli di Uomini e Donne rompe il silenzio in modo bizzarro dopo la rottura con Carlo Mancini. Un addio che in realtà per molti non ha rappresentato affatto una novità, anzi. A dare l’annuncio sulla rottura è stato l’ex corteggiatore, attraverso una diretta Instagram. Una mossa, questa, che non è particolarmente stata apprezzata. I riflettori sono rimasti comunque puntati su Nicole. E i sospetti ora aumenteranno con il suo intervento.

In questi minuti, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi svela la sua versione dei fatti. Condivide un lungo audio, senza mostrarsi. Condividendo un post su Instagram, chiede ai fan di alzare il volume e ascoltare ciò che ha da dire. Dunque, nessun messaggio scritto o video, Nicole opta per un audio, in cui è possibile solo ascoltare la sua voce. Purtroppo, anche in questo caso, il pubblico non ha avvertito alcuna emozione da parte della Santinelli. Ciò che attira è solo la sua considerazione su Andrea Foriglio.

Ma andando per ordine, Nicole Santinelli di Uomini e Donne parlando della rottura con Carlo dichiara di ritrovarsi costretta – andando contro i suoi tempi – a fare “questo comunicato”. Sottolinea che nella giornata di ieri è subito saltata fuori la notizia sulla rottura dopo “neanche 30 minuti che ci eravamo lasciati”. A differenza di Carlo, l’ex tronista oggi ammette di non essersela sentita di parlare. E qui arriva la fracciata diretta all’ex corteggiatore, spiegando poi i motivi che l’hanno portata a lasciare Mancini.

“Piuttosto vista la buona fede con la quale ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di dare la notizia insieme o perlomeno avere il tempo di metabolizzare la situazione. Anche se sono stata io a prendere questa decisione, l’ho fatto per tutti e due perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe cambiare la propria essenza per qualcun altro”

Nicole precisa che la sua scelta a UeD è derivata “dalle particolari emozioni” che ha provato lì. Ma una volta usciti dal programma di Canale 5, vivendosi ogni giorno, si è resa conto “a malincuore” che vedono e vivono l’amore in modo diverso. Sebbene avesse notato questa “incompatibilità” pare abbia comunque tentato di portare avanti la relazione.

La Santinelli si dice anche convinta di aver avuto di fronte “una persona rara e sensibile” che diceva di amarla. Ma ecco che per Nicole è arrivata una consapevolezza, quella che il suo sentimento non sarebbe mai andato avanti. Per portare rispetto ai suoi sentimenti e a quelli di Carlo ha deciso di chiudere, per entrambi.

Purtroppo c’è da dire che questa versione non convincerà tutti coloro che non hanno mai creduto in lei e che ora penseranno di avere una conferma ai suoi sospetti. Nicole Santinelli conclude quello che è il suo messaggio dopo aver lasciato Carlo sganciando la sua bomba su Andrea Foriglio.

“Sono dispiaciuta per le persone che hanno creduto in noi, ma non sarebbe giusto fingere portando avanti una storia senza futuro. E a proposito del futuro in tanti mi state domandando come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non lo posso negare. Ringrazio tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che sta succedendo”

Ebbene Nicole lascia lo spazio ai dubbi su Andrea. Allo stesso tempo inutile dire che le sue parole sembrano voler spiegare che non chiuderebbe la porta a Foriglio. Tra l’altro quel “come andrà a finire” mette il pubblico di fronte a una domanda lecita: ma siccome lui non è stato la sua scelta, tra loro la conoscenza non doveva essere già un capitolo chiuso? Inoltre, molti si chiedono il motivo per cui ha parlato di Andrea nel momento esatto in cui doveva dare spazio solo alla fine della sua relazione con Carlo.

Uomini e Donne news: Nicole Santinelli, il trono che continua a insospettire

Sono davvero pochissimi coloro che si sono appassionati al percorso dell’ex tronista, la quale ha generato nel tempo non pochi sospetti. Tra questi c’era quello legato ad Andrea Foriglio. La complicità nata in pochissimo tempo tra loro aveva fatto pensare che ci fosse dietro un piano ben studiato e che già si conoscessero. Durante il percorso Riccardo Guarnieri aveva pure sorpreso Andrea mentre dava un biglietto a Nicole, dettaglio che aveva creato polemiche.

A un certo punto del suo percorso Roberta Di Padua, che già ha commentato la rottura, aveva predetto che Nicole alla fine avrebbe scelto Carlo. Questo, a detta della dama di Cassino, per ripulirsi dalle accuse. Ed ecco che poco dopo la scelta la Santinelli ha deciso in pochissimo tempo di chiudere una relazione che sembra non essere mai neanche iniziata. Ora il suo intervento lascia pensare che potrebbe esserci un futuro con Andrea, in quanto con lui nel programma ha provato qualcosa di importante.

Roberta non è stata l’unica in quello studio a dubitare di Nicole e Andrea. Anche altre dame si sono spesso espresse negativamente sul suo trono. Persino Maria De Filippi più volte sembrava mostrare la sua diffidenza. Aveva qualche sospetto anche Gianni Sperti, soprattutto sull’ex corteggiatore.