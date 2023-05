Uomini e Donne, Nicole ha lasciato Carlo: l’annuncio in lacrime

Neanche una settimana fa, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini sono stati ospiti di Silvia Toffanin per parlare della loro storia d’amore e di quanto si stessero trovando bene dopo aver lasciato Uomini e Donne. Sembrava andare tutto a gonfie vele, eppure poco fa Carlo ha annunciato, commosso, tramite una diretta sul suo profilo Instagram di essere stato lasciato dall’ex tronista. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i loro fan, che non si aspettavano assolutamente questo risvolto.

L’ex corteggiatore si è sempre mostrato molto preso e innamorato di Nicole, per questo non è riuscito ad nascondere la sua commozione nell’annunciare la rottura ufficiale con l’ormai ex fidanzata. Tra le lacrime, Carlo ha dato la notizia ai suoi followers che stavano seguendo la diretta Instagram, tra i quali c’era anche la stessa Nicole. Il romagnolo ha poi aggiunto che l’ex tronista avrebbe una preferenza per uomini che le danno meno sicurezze, rispetto ad una persona come lui, che, invece, non ha mai nascosto di essere completamente perso di lei.

In effetti, già durante il percorso a Uomini e Donne, il principale problema tra di loro era stato proprio questo. Le dichiarazioni plateali di Carlo avevamo sempre un po’ spaventato Nicole, la quale, invece, non aveva mai mostrato questo slancio nei suoi confronti. Per questo, in molti pensavano che la sua scelta sarebbe stata Andrea Foriglio, compreso l’ex corteggiatore che era rimasto pietrificato durante il momento della “non scelta”.

Ma, a gran sorpresa, lo scorso 9 maggio Nicole aveva deciso di uscire dal dating show di Canale 5 con Carlo Alberto. Una scelta che sembrava aver trovato un buon riscontro fuori dagli studi televisivi, come dimostrato dalle diverse storie Instagram in cui si mostravano molto affiatati. Addirittura, i due avevano anche dichiarato di star pensando di andare a vivere insieme per poter stare più vicini.

Dulcis in fundo, poi, l’intervista a Verissimo di domenica 21 maggio, dove Carlo aveva fatto una sdolcinata dichiarazione d’amore all’ex tronista, la quale, in effetti, a tanti era apparsa un po’ imbarazzata. Un imbarazzo che, a quanto pare, era l’indizio di un qualcosa che non stava andando molto bene tra di loro. Ad ogni modo, per ora, l’unico a parlare è stato Carlo, mentre Nicole non ha ancora commentato pubblicamente la rottura.