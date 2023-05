Verissimo, Carlo “too much”: piange Silvia Toffanin, ma non Nicole

La coppia di Uomini e Donne è stata ospite a Verissimo per parlare di come stanno vivendo la loro storia d’amore

Sono passate meno di due settimane da quando Nicole Santinelli ha spiazzato tutto il pubblico di Uomini e Donne con la sua scelta, decidendo di uscire dal programma con Carlo Alberto Mancini, invece che con il favorito Andrea Foriglio. Ebbene, la relazione tra i due sembra procedere a gonfie vele e, domenica 21 maggio, sono stati ospiti a “Verissimo” per parlare della loro storia d’amore. In particolar modo, Carlo è apparso profondamente innamorato e ha fatto una tenera dichiarazione d’amore alla fidanzata.

Sin dall’inizio dell’intervista, quando Silvia Toffanin ha mandato in onda una clip per ripercorrere il loro percorso a Uomini e Donne, Carlo non è riuscito a nascondere la sua emozione, commovendosi nel vedere le immagini dell’amore con Nicole. Successivamente, l’ex corteggiatore ha voluto fare una sorpresa alla sua fidanzata. Dopo essere entrato in studio con una rosa bianca e una rossa, il romagnolo ha dedicato delle commoventi parole all’ex tronista, che hanno portato alle lacrime anche la stessa Silvia.

Tuttavia, la lettera di Carlo ha commosso sì la Toffanin, ma non la persona a cui era indirizzata. Nicole, infatti, seppur felice ed emozionata, non ha versato nessuna lacrima. Questo ha scatenato l’ironia dei social, che, nel frattempo, non hanno potuto fare a meno di commentare anche le frasi d’amore utilizzate dall’ex corteggiatore. Sebbene molti ritengano sia stato molto tenero e dolce, allo stesso tempo, tanti altri lo hanno trovato un tantino “too much” e, a tratti, anche “cringe“.

Insomma, alla fine, si tratta pur sempre di una storia che ha solo poche settimane di vita, per cui certe dichiarazioni, effettivamente, appaiono un po’ esagerate. A detta di alcuni utenti, la stessa Nicole sarebbe stata un po’ imbarazzata, dato che, spesso, all’interno del programma rimaneva un po’ interdetta di fronte alle forti affermazioni che gli riservava Carlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Aldilà di tutto, però, non c’è dubbio che l’ex corteggiatore sia veramente innamorato, tanto che i due sembrano voler fare proprio sulserio. Difatti, stanno già pensando di andare a vivere insieme a Roma, come rivelato in un’intervista a “Uomini e Donne Magazine”. Un risvolto decisamente più felice di quello riservato al suo compagno di trono, Luca Daffrè, che, dopo una sola settimana, si è già lasciato con la sua scelta, Alessandra Somensi.