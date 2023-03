Un cavaliere assai discusso del Trono Over si mette a nudo in una nuova intervista e parla di Sperti e Riccardo Guarnieri

Armando Incarnato a Uomini e Donne è uno dei volti più discussi del parterre. Di recente ha dato vita a un accesissimo scontro con Gianni Sperti, il quale ha lanciato una serie di accuse e attacchi, con toni molto accesi. Il cavaliere napoletano oggi torna a parlare di questo episodio, rivelando cosa pensa davvero dell’opinionista. Ebbene questa volta Armando si mette a nudo svelando un pensiero positivo su Gianni: in realtà crede che su alcuni aspetti siano delle persone molto simili.

In una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, Incarnato inizia il suo discorso dicendo che vorrebbe che una cosa sia chiara: “Credo che Gianni sia una persona sensibile”. Il cavaliere napoletano ammette di osservare di nascosto l’opinionista e di aver notato alcuni dettagli che oggi lo portano ad avere un pensiero non negativo. Se si pensa al duro scontro che ha visto Armando e Gianni protagonisti, di certo il pubblico non si aspetterà un simile retroscena.

“A sua insaputa lo osservo spesso e noto gli occhi lucidi, la voce spezzata, la gioia sincera quando all’interno dello studio è spettatore di storie a lieto fine. Non mi chieda perché, ma a pelle sono convinto che anche lui abbia visto in me un lato molto fragile, tenero e sensibile: sono certo che anime simili si riconoscano tra loro…”

Qual è dunque il problema tra Armando e Gianni a UeD? Incarnato non lo sa. Crede solamente che Sperti probabilmente preferisca lasciar perdere “queste similitudini”. A detta sua, è come se l’opinionista “si fosse auto-convinto che non ci siano”. In questi giorni, Gianni ha mostrato la sua vicinanza a Maria De Filippi, dopo la morte di Maurizio Costanzo. Alla conduttrice ha fatto un’importante promessa e successivamente, attraverso le sue parole, è stato possibile comprendere che le registrazioni ricominceranno a breve. In seguito, è arrivata la conferma sulle date.

Nelle prossime puntate, intanto, andrà in onda la sfilata dei cavalieri, durante la quale Armando svela un suo lato molto intimo. La sfilata del cavaliere napoletano è dedicata anche a Gianni. Spera che in questo modo possa avere la conferma che “a volte le parole dette in studio su di me non rispecchino quello che pensa”.

In quest’ultimo periodo, inaspettatamente, Armando e Riccardo Guarnieri hanno dimostrato di avere le stesse opinioni. In particolare, Incarnato ha preso le difese del cavaliere tarantino certo che avesse ragione sulle sue ultime conoscenze.

“Tutte le volte che l’ho fatto è perché ero certo avesse ragione: in questo periodo abbiamo frequentato in momenti diversi le stesse persone, e tutte hanno avuto gli stessi atteggiamenti con entrambi. Ho capito il suo punto di vista perché era stato anche il mio, e non trovavo giusto venisse attaccato nonostante dicesse la verità”

Non sa se questo possa segnare l’inizio di una nuova amicizia, ma può dire che con Riccardo “c’è sempre stato una sorta di rispetto ed educazione reciproca”. Gli è capitato di non riuscire a sopportarlo, ma anche di volergli bene. Questo dipendeva soprattutto da come si comportava con Ida Platano, che è una grande amica di Armando.

Potrebbe addirittura essere disposto a bere una birra insieme a Riccardo: “Magari potrebbe insegnarmi come corteggiare una donna senza spendere troppi soldi e io potrei dargli qualche lezioncina di corteggiamento… Scherzo, ovviamente!”. Sarebbe un colpo di scena vedere i due cavalieri instaurare un’amicizia, che visto che la maggior parte dei loro dialoghi sono sempre stati caratterizzati da accuse e attacchi reciproci.

Per quanto riguarda Cristina Tenuta, invece, sembra non esserci nulla da fare. La dama si è detta più volte interessata ad avviare una conoscenza più approfondita, ma da parte di Armando c’è una sorta di muro. Perché non darle una seconda occasione? “Perché non mi interessa”, dichiara oggi Incarnato.

Il cavaliere napoletano ha dimostrato di avere un grande cuore, soprattutto a Natale scorso quando ha distribuito vestiti, coperte e beni di prima necessità ai senzatetto. Loro sono persone “che hanno bisogno di tutto, ma non si aspettano nulla”, le cui storie l’hanno “colpito profondamente”. Dopo questa esperienza può dire di apprezzare ancora di più le piccole cose.

Armando di UeD confessa a questo punto di avere un progetto: “Andare in Africa dai bambini bisognosi”. Se ancora non l’ha fatto è perché dare davvero una mano e per farlo come vorrebbe ha bisogno di “una risorsa abbastanza elevata che a ora non posso smuovere”. Ma sui social è stato accusato di voler apparire quando ha condiviso la sua esperienza di beneficenza per i senzatetto.

Fa notare che oggi i social mostrano solo il lusso e la continua ostentazione dei beni materiali. “Le anime vanno scosse: il mondo è più povero che ricco ma la gente lo ignora”, afferma. Non crede di aver fatto nulla di male mostrando la sua azione, perché sa che il potere mediatico è forte e sarebbe giusto sfruttarlo anche per “scuotere le persone”.

“Dicono che la beneficenza si faccia in silenzio, io credo che sia giusto farla facendo rumore”, conclude così la sua nuova intervista Amando.