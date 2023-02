UeD, show epico: Gianni silurato e Armando spietato. Maria top!

Momenti di tensioni a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Armando Incarnato in studio. Il cavaliere napoletano si lascia andare a esternazioni pesanti e i toni si alzano minuto dopo minuto. I due regalano ai telespettatori uno show che conquista tutto lo spazio della puntata e, in effetti, sembra che non ci sia altro da raccontare da parte di altri partecipanti. Dunque, si può dire che Gianni e Armando reggono alla grande una puntata intera. Il tutto prende inizio nel momento in cui, durante un ballo, Cristina Tenuta si avvicina a Incarnato per parlargli.

Questo non passa inosservato a Maria De Filippi, la quale chiede subito spiegazioni alla dama. Quest’ultima spiega di aver fatto un regalo alla figlia di Armando per Natale, che non è stato accettato. Il cavaliere, infatti, ha deciso di portarlo alla redazione per restituirlo. Ciò di cui è convinto è che Cristina non abbia compiuto questo gesto con il cuore, in quanto neppure conosce sua figlia, e che abbia sfruttato quest’ultima chissà per quale motivo. Non solo, a detta sua avrebbe ritirato fuori questa storia di Natale per tornare al centro dell’attenzione in studio.

La dama spiega di essersi avvicinata inizialmente poiché l’ha visto in difficoltà, dopo la precedente discussione con Gianni. Tina Cipollari si schiera subito dalla parte di Armando a UeD, trovando il gesto di Cristina fuori luogo. Invece, Sperti prende prontamente le difese della dama, dando anche del maleducato a Incarnato per non aver accettato il regalo.

Al contrario, Armando ammette che se fosse stato per lui il dono l’avrebbe accettato e forse si sarebbe anche riavvicinato a Cristina. Il fatto che si siano visti solo due volte e che lei a malapena conosce il nome di sua figlia lo porta a pensare che qualcosa non torna. La dama ha dichiarato già in passato di non aver mai messo da parte il suo interesse per Armando, sebbene la loro conoscenza si sia conclusa tra liti e accuse.

Nel corso di una delle più recenti registrazioni, Cristina ha confermato di provare interesse solo nei confronti di Incarnato. Maria sembra credere alle parole della dama, tanto che più volte cerca di spiegare ad Armando il suo punto di vista, senza ottenere il risultato sperato. Interviene ancora Gianni, il quale fa presente che secondo il cavaliere tutti sbagliano, tranne lui. Ed ecco che scoppia il putiferio.

UeD, Armando una furia contro Gianni:

“Ti sei prefissato che la devi distruggere e strumentalizzi tutto quello che fa”, queste le parole di Gianni che portano Armando a scatenare la sua furia. Ebbene secondo il cavaliere da parte di Sperti ci sarebbe un’antipatia personale, che riguarderebbe la paura di perdere il posto da opinionista.

“È una cosa personale la tua. La gente mi scrive sui social che vorrebbe me al posto di Gianni. Non avercela con me, io non voglio stare al posto tuo. Ma fatti una domanda, perché ho letto tanti di questi commenti”

È possibile notare Gianni in evidente difficoltà, probabilmente perché non si aspettava un attacco del genere. Su Twitter sono tantissimi i telespettatori che ultimamente si schierano dalla parte di Armando e che si dicono convinti del fatto che Sperti tenda ad avere delle preferenze. Quest’ultimo cerca di mantenere la calma e fa presente che se mai Maria dovesse decidere di far sedere Armando al posto suo non sarebbe un problema.

“Se oggi sto in televisione e domani no, la mia vita non cambia. Voglio vedere che fai tu dopo”, attacca prontamente l’opinionista. Si rivolge così a Maria, a cui chiede di dire se mai le ha chiesto lavoro o ha bussato alla sua porta. Con un ‘no’ secco, De Filippi conferma. La decisione di averlo al suo fianco per tutti questi anni, prima come ballerino e poi come opinionista, è sempre stata sua.

Non solo, Gianni Sperti vuole delle risposte concrete e cerca sicurezze da parte di Maria, tanto che si alza e chiede ad Armando di sedere al suo posto. “Maria vuoi mettere Armando al posto mio?”, chiede l’opinionista. La padrona di casa smentisce subito: “Ma sei scemo?”. In questo modo, la conduttrice chiarisce di non avere alcuna intenzione di fare un cambio del genere e successivamente fa anche altre precisazioni.

Armando non si ferma e continua con i suoi attacchi, urlando, e raccogliendo anche l’applauso di molti spettatori presenti in studio e non solo.

“Gli dà fastidio che quando io alzo la mano tu mi fai parlare! Lo diciamo una volta per tutte? Io, come altre persone qui, non percepisco nulla. Il programma rimborsa benzina, caselli autostradali e albergo. Io per stare qui spendo dai 400 euro ai 500 euro a settimana, ovvero quello che prendi tu stando seduto su quella sedia. Io sono così nella vita. Quando mi agito così, non recito, mi porto il malessere dentro. Fai credere alle persone a casa che io vengo qui per altro”

Gianni spiega che lui parla “dei fatti”, in quanto ormai da tempo non avvia conoscenze importanti e pensa solo a dire la sua e ad accusare i suoi colleghi in studio. Ed ecco che Maria interviene sul serio e spiega come stanno le cose.

“Gianni e Tina non hanno un copione. Non li vedo prima della puntata, non parlano con la redazione di ciò che accadrà in studio. Gianni non ce l’ha con te, continua a dire che non hai sviluppato una storia da settembre. Tutte le frequentazioni non le abbiamo portate al centro studio perché non c’era nulla di importante da raccontare. Gianni è nervoso su questo argomento perché tu ad esempio intervieni dicendo che Michela è qua per visibilità perché è una giornalista sportiva. Quello che dice lui è che non c’è bisogno che tu lo dica”

Non finisce qui, De Filippi conferma di non avere alcuna intenzione di togliere il ruolo di opinionisti a Sperti e Cipollari.

“Quando tu dici che Gianni è preoccupato… Armando sono battute che fanno i telespettatori, magari perché sta antipatico Gianni e lo fanno. Io non ho mai messo in discussione il ruolo di Gianni e Tina. Tu ogni volta intervieni, è normale che lui ti dica di smetterla. Se Michela è qua per cercare visibilità lo scopriremo. Dice che da settembre l’unica cosa che fai è questa. Quello che dici tu è un giudizio”

A questo punto, Incarnato fa notare che ciò che pensa ultimamente è in linea con ciò che dice Tina. “Ma quante volte dico che ha ragione Armando?”, chiede Sperti. Ma il cavaliere napoletano ribadisce che di fronte a sé nel parterre delle dame, in questo momento, non c’è nessuna che gli potrebbe interessare. Per questo, essendo già consapevole, non esce con nessuna.

“Se si aggiunge qua a fianco una sediolina a me non cambia. Abbiamo avuto Lorenzo, Jack, non ti ho mai detto che avevo paura”, afferma Gianni tornando sul discorso degli opinionisti. Da questo momento in poi, torna finalmente la calma in studio tra Gianni e Armando.

UeD: i soldi spesi da Armando nel programma

Ma mentre su questo Armando poteva generare qualche applauso, non vale lo stesso discorso per quanto riguarda il suo successivo intervento. Si torna a parlare dei soldi che Incarnato spenderebbe da quando è nel programma per uscire con le dame, circa 400/500 euro. Per molti presenti in studio e anche per tantissimi telespettatori sono troppi.

“Quest’anno ti è costato poco, penso abbia speso di più Biagio”, ironizza Maria, sottolineando che durante questa edizione è uscito poche volte con le dame. Riccardo Guarnieri interpellato fa una precisazione: “Io non arrivo a tanto. Mi sa che dobbiamo uscire insieme così ti faccio vedere come si spendono i soldi”. Armando preso dalla foga del momento dichiara che dovrebbero uscire insieme così da potergli spiegare come si corteggia una donna.

Come se per corteggiare una donna sia necessario per forza portarla in un ristorante costoso! E su questo Cristina fa benissimo a precisare che anche una pizza va bene e che Armando l’ha portata a mangiare questo durante le loro due uscite. Incarnato, però, precisa che il locale dove l’ha portata è comunque costoso. “Mi ha portato in pizzeria perché a me piace la pizza. Quindi se un uomo mi porta a mangiare la pizza sono contenta”, ammette la dama.