UeD: una fuga premeditata? Da liti emergono dubbi, gesto di Maria

Nella puntata del 21 febbraio 2023, spuntano nuovi sospetti su dame e cavalieri del Trono Over durante gli scontri in studio

La puntata inizia con Riccardo Guarnieri e Michela R. a Uomini e Donne. I due raccontano che la loro conoscenza è già giunta al capolinea. La dama crede che non ci siano presupposti per andare avanti. Tra scuse e accuse, alla fine non si accende chissà che discussione. Ma Michela si ritrova a lottare contro Alessio. Quest’ultimo decide di intervenire e fa notare alcuni aspetti che l’hanno decisamente insospettito. Come è accaduto con Riccardo, è stata proprio la dama a chiedergli il numero, per poi arrivare a chiudere la conoscenza.

Alessio spiega di essere stato lui a decidere di chiudere, in quanto Michela pare fosse sparita nel nulla. La dama, invece, è convinta che la decisione sia arrivata da lei, in quanto non era scattata da parte sua la scintilla. A detta sua, il cavaliere non riuscirebbe ad accettare questo. “Ma ti sei fatta avanti tu, mi hai chiesto il numero”, sottolinea Alessio. Molti telespettatori credono che, in effetti, l’unico obiettivo di Michela potrebbe essere quello di farsi notare sotto le luci dei riflettori. A confermare, secondo una parte del pubblico, sarebbe proprio il punto di vista di Alessio.

“Hai saputo che sono uscito con Cristina e hai scaricato Valerio, scegliendo quello che era il pesce più grosso. Tu volevi un riscontro mediatico. Volevi aumentare i follower. E come faccio a saperlo? Me l’hai detto tu. Hai detto peste e corna di Riccardo”

Dopo Armando Incarnato, a UeD anche Alessio fa sapere che in realtà Michela non aveva un pensiero positivo su Riccardo. Per questo oggi molti si chiedono come mai la dama abbia deciso comunque di uscire con Guarnieri. “Improvvisamente pensiamo tutti le stesse cose”, fa notare Riccardo. Il caso si conclude così, con Michela che torna al suo posto. Di fronte alle accuse di Alessio, la dama appare in evidente difficoltà e molti telespettatori hanno non pochi sospetti.

Ad attirare l’attenzione su di sé ci pensa ancora Alessandro Sp, questa volta però in positivo. Sembra che il cavaliere finalmente così riesca a riscattarsi, anche se molti telespettatori non riescono proprio a fidarsi. Dopo la segnalazione della scorsa settimana e le varie polemiche nate in questi mesi, una parte del pubblico crede che Alessandro abbia deciso di chiedere a Pamela di lasciare il programma insieme per evitare un altro tipo di uscita, rendendosi conto che sarebbe potuto accadere ciò che è successo a Biagio Di Maro.

Ma molti altri credono che Alessandro così dimostri invece di aver trovato l’amore, proprio come prevede il programma. In effetti, il cavaliere appare sincero e davvero molto emozionato di iniziare una relazione fuori con Pamela. Così, annuncia la sua scelta:

“È un momento particolare. Per me questo programma è stata una svolta. Ero tutt’altra persona. Avevo il desiderio di avere una donna e poi quando ho conosciuto Pamela, ho avuto di più. Lei mi ha colpito sia esteticamente, ma pure nella sua semplicità, schiettezza, nei valori che ha. Passando dai problemi che abbiamo avuto, sono arrivato alla conclusione che non vorrei conoscere nessun’altra persona”

La dama non trattiene le lacrime quando in studio Maria De Filippi fa entrare un regalo e un biglietto che Alessandro ha portato in puntata per lei. Il cavaliere crede di essere più avanti nella conoscenza rispetto a Pamela, nonostante ciò vuole uscire con lei dal programma. Il regalo è un anello in cui ha fatto incidere la sua proposta: “Usciamo insieme?”. In lacrime, Pamela accetta e i due lasciano insieme la trasmissione. Anche Armando sembra mettere in dubbio la sincerità di Alessandro.

UeD: Armando Incarnato vs Gianni Sperti, De Filippi corre in difesa di Riccardo

L’uscita di scena di Alessandro e Pamela genera anche malumori. Gianni Sperti si dice felice per Alessandro e lancia frecciate a chi l’ha più volte accusato di essere lì per altri motivi. Non solo, l’opinionista attacca chi è presente da anni nel programma e non ha ancora trovato l’amore. Il suo riferimento è chiaramente verso Armando, che subito interviene.

“E di chi? Di tua sorella?”, chiede furioso Incarnato, riferendosi al fatto che nessuna donna ha ancora fatto breccia nel suo cuore. A Gianni il riferimento non piacere e Tina Cipollari interviene: “È un modo di dire”. Sperti è davvero fuori di sé:

“Non ti devi permettere. Tu qua non fai un cavolo. Dovresti trovare una compagna. Devi evitare di trovare scuse. Sei sbagliato tu, perché non va mai bene nessuno. Perché pensi di essere la bocca della verità. Tu hai da ridire su tutti”

Armando spiega che dentro lo studio non vuole fare l’opinionista, ma fa presente che è proprio il suo carattere: anche fuori esprime spesso il suo parere. Ma Gianni crede che dovrebbe concentrarsi a trovare l’amore, anziché a commentare ciò che fanno gli altri. L’opinionista è convinto, infatti, che anche altri partecipanti dicono la loro “ma almeno fanno i fatti”.

Non solo, attacca Armando definendolo “il giornale di gossip di tutti i partecipanti di Uomini e Donne”. Incarnato tenta di difendersi accusando Riccardo Guarnieri di essere anche lui nella sua stessa posizione: “Non è strano che ogni volta che chiude una storia va da Cristina”. Ma ci pensa Maria a difendere il cavaliere tarantino: “Per quanto riguarda Riccardo non ha mai smesso di dire alla redazione che gli piace Cristina”.

In ogni caso per Gianni l’esempio è errato, in quanto Riccardo si metterebbe sempre in gioco. “Io le persone con cui non mi trovo non ci esco”, continua urlando Armando. Alla fine, Incarnato spiega:

“Io mi sono sempre messo in gioco. Sono stato fidanzato 23 anni. Ci ho provato fuori. Non vengo a fare l’opinionista, perché l’opinionista viene pagato. Io esprimo il mio parere quando mi viene data parola. Io parlo perché vedo che tu certe cose non le vedi”

La discussione giunge al termine, ma ovviamente non c’è un chiarimento tra Armando e Gianni, sempre in conflitto tra loro.