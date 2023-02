A Uomini e Donne si accende il caos quando Maria De Filippi annuncia che c’è una segnalazione su Alessandro Sp. e non solo. Roberta Di Padua si espone per un corteggiatore della nuova tronista Nicole, ricevendo però un bel due di picche. Ma andando per ordine, la dama di Cassino crea un po’ di scompiglio quando durante un ballo allontana Emanuele, un nuovo cavaliere del Trono Over. La conduttrice nota questo suo gesto e chiede cosa possa essere successo per arrivare a questa reazione.

Roberta spiega che durante il ballo Emanuele le avrebbe detto riferendosi alle dame presenti nel parterre: “Il cerchio si stringe non c’è nessuna di decente”. Tutti attaccano subito il cavaliere. In particolare, Gianni Sperti crede che dovrebbe darsi meno arie. A questo punto, Cristina Tenuta interviene e racconta di essere uscita con Emanuele. Agganciandosi alle lamentele di Michela, la dama spiega che non è stato molto galante con lei. Interviene anche Alessio, il quale sa già cos’è accaduto tra loro, poiché Cristina gli aveva raccontato la vicenda.

Quest’ultimo crede che il suo collega non sia stato galante, soprattutto perché avrebbe lasciato la dama all’entrata di un locale, senza accompagnarla fino alla sua auto. Da qui esce fuori tutto un racconto di Cristina, che spiega nel dettaglio quanto accaduto quella sera. Molti percepiscono che Emanuele sia interessato a ragazze più giovani, compresa Tina Cipollari, la quale gli consiglia di lasciare il programma.

“Qui non ci sono 20enni. Se sei alla ricerca di questa fascia d’età, puoi andare”, afferma l’opinionista a UeD. Il discorso subito dopo si sposta sulla conoscenza di Cristina e Alessio già finita. A chiudere la frequentazione è stata la dama, che si è resa conto che da parte sua non è scattato nulla. Ma il cavaliere non ci sta e oggi si scaglia contro di lei.

“Questa cosa che ti ha suscitato? Ieri sera cosa mi hai detto? Che sei attratta solo dagli stro**i. Comunque i bravi ragazzi a te non piacciono. Sempre con sta cosa che sono una persona straordinaria. Io ho un gran difetto, che le cose ci penso e poi agisco e parlo. Mi hai detto che non era scattata. Però mi hai detto che non ti era scattata dall’inizio. Tu non mi hai dato neanche la possibilità di organizzare per te una sorpresa. Mi hai detto che ti piacciono i farabutti”

La questione si chiude con Cristina Tenuta che afferma di essere stata sincera con lui nel chiudere la conoscenza: “Mi sei piaciuto e ci ho voluto provare”. Ed ecco che a questo punto interviene Alessandro.

UeD, segnalazione su Alessandro Sp: una donna chiama il programma

Alessandro Sp. interviene dicendo di essere anche lui uscito con Cristina e sembra essere pronto a non spendere belle parole per lei. Ma Maria lo interrompe: “Ah è arrivata una foto su di te. Una segnalazione in cui una donna dice che sei sposato”. Questo messaggio l’ha ricevuto anche Gianni Sperti nei giorni scorsi. Viene così mostrato il tutto sullo schermo dello studio. Ma il colpo di scena arriva quando questa donna viene contattata e spiega in un collegamento telefonico l’accaduto.

“Sì sono io. Niente, sono una commerciante di San Giorgio, a un certo punto entrava in un negozio e poi in un altro. L’ho seguito e sono entrata anche io in un negozio. Ho sentito che lui diceva ‘questa è mia moglie’. Era lui con una signora giovane e un’altra più anziana. Ma tu lo sai bene che negozio è, perché io ti ho seguito. No, tu sei un imbroglione. Io sento molto bene e ho sentito che tu dicevi ‘questa è mia moglie'”

Alessandro risponde subito che le due donne di cui parla questa signora sono le sue cugine. “Ma fa la detective lei?”, chiede il cavaliere, che inizialmente non viene creduto dagli opinionisti, viste le polemiche che l’hanno visto protagonista. Alessandro guarda da vicino la foto in questione e conferma con fermezza che quelle due donne sono le sue cugine. Rispondendo alla domanda di Maria, afferma però di non aver presentato assolutamente una di loro come sua moglie.

“Io ho divorziato 15 anni fa. Ma secondo lei io sto nel programma e vado in giro a dire ‘questa è mia moglie’? Ma secondo lei a San Giorgio mi conoscono tutti e dico che sono sposato? Forse ha sentito male. Queste sono le mie cugine. Pamela le ha conosciute, potete mostrarle a lei”

A un certo punto, interviene Desdemona, la quale dichiara di essere stata contattata da una persona che conoscerebbe bene Alessandro.

“Mi ha contattato una sua ex fidanzata, dicendomi che ha detto un sacco di bugie. Non mi ha dato il permesso di fare nomi. Mi ha detto che ha fatto soffrire un sacco di donne”

Alessandro dichiara di non sapere quale sua ex potrebbe essersi esposta dicendo questo, scatenando ancora più sospetti sul suo conto. Infatti, De Filippi sottolinea: “Non sai in che negozio vai, non sai nulla”. In ogni caso, questa esperienza di Alessandro nel programma si è già conclusa. Nel corso delle prossime puntate, secondo le anticipazioni, il pubblico vedrà Alessandro lasciare il programma con Pamela.

UeD: due di picche per Roberta Di Padua

Roberta Di Padua non appena ha visto Andrea, il corteggiatore di Nicole, ha subito espresso il suo interesse. L’ha fatto la prima volta che l’ha visto in studio e Maria De Filippi aveva fatto notare che c’è un’evidente somiglianza con Davide Donadei. Tutti ricordano in studio che la dama di Cassino è tornata nel programma dopo essere uscita a cena questa estate con l’ex tronista attuale concorrente del GF Vip 7.

“Ho detto alla redazione che mi farebbe piacere lasciargli il numero”, dichiara oggi la Di Padua esponendosi per Andrea. Maria precisa che la redazione ha detto che se avesse voluto lasciare il suo numero al corteggiatore avrebbe dovuto dirlo davanti a tutti. Tina ironizza subito sulla questione, ma Nicole reagisce male.

“Sarà strana io, ma mi fa strano che una donna così grande faccia così”, afferma la nuova tronista. “Se mi piacciono più giovani è un problema? Ho una curiosità. Ho conosciuti uomini più maturi e ho capito che forse mi piacciono quelli più piccoli”, si difende così Roberta. Lasciano così la possibilità ad Andrea di decidere cosa fare.

“Io sono qui per corteggiare Nicole quindi no”, dichiara il corteggiatore, senza alcun dubbio. Infatti, il ragazzo non tentenna nemmeno un istante. “Si chiama due di picche. Però se a Roberta piacciono così giovani, non troverà mai nessuno qui”, fa notare Gianni. Invece, Maria insiste sul fatto che Andrea somiglia molto a Davide Donadei.