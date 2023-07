UeD news, ex tronista sbugiarda la sua scelta: “Cosa faceva Maria”

Un’ex tronista di Uomini e Donne decide di parlare apertamente della recente rottura con la sua scelta, svelando nuovi retroscena. Si tratta di Nicole Santinelli, la quale questa volta si scaglia duramente contro Carlo Alberto Mancini. In una nuova intervista per il settimanale Mio, ammette che se tornasse indietro non sceglierebbe nessuno. La tanto discussa tronista della scorsa edizione del Trono Classico appare davvero molto arrabbiata con colui che credeva fosse la persona giusta.

Nicole oggi confessa di aver scoperto che Carlo non è stato sincero. Già all’inizio del percorso la Santinelli aveva dei dubbi sul corteggiatore, soprattutto per via delle parole troppo sdolcinate che le riservava e la mancate reazioni in studio. Ora l’ex tronista non vuole entrare nei dettagli, ma dopo l’intervista a Verissimo è accaduto qualcosa: “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato”.

Dopo di che, è arrivata la rottura tra Nicole e Carlo di Uomini e Donne. A lasciare basita l’ex tronista è stato anche il modo con cui Mancini ha deciso di annunciare la fine della loro storia. Infatti, molti telespettatori hanno commentato negativamente la scelta di Carlo di condividere la notizia attraverso una diretta su Instagram. La Santinelli svela poi nel dettaglio com’è avvenuta la rottura:

“Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi”

Uomini e Donne news: Nicole al veleno su Carlo

Nicole Santinelli non sa oggi se Carlo abbia finto, non vuole pensarlo. Ma non può non far notare che se una persona sta davvero così male non fa una diretta sui social. Anche altre due coppie della scorsa edizione di UeD sono scoppiate. Sono quelle composte da Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Nicole non conosce i motivi di queste rotture. L’unica cosa che può dire è che, ad accumunare il percorso suo e quello di Luca, è stata la poca conoscenza con la loro rispettiva scelta.

“Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano”

A detta di Nicole, Carlo non sarebbe una persona così intraprendente come avrebbe mostrato nel programma di Maria De Filippi. Non vuole giudicare l’ex corteggiatore, ma crede che in studio fossero gli interventi di ‘Queen Mary’ a invogliarlo a fare determinati gesti e a dire certe cose. Da cosa proviene questa insicurezza di Mancini?

Secondo la Santinelli dal passato, che Carlo non avrebbe mai superato completamente. Per quanto riguarda Maria, Nicole ammette di avere il timore che non l’abbia capita. Crede che sia una bellissima persona e oggi l’ex tronista si rimprovera di non essere stata più aperta in studio, apparendo come una persona fredda.

Dopo la rottura con Carlo non ha più sentito nessuno del programma, fatta eccezione per Claudio, uno dei redattori. Quest’ultimo ha cercato di capire e sapere quanto accaduto. In questa fase dell’intervista, Nicole svela altri dettagli su Mancini:

“Dopo la rottura, nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti, perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura, ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato, ma aveva già sostenuto un provino precedentemente”

Uomini e Donne, Carlo prossimo tronista? Nicole punta al Trono Over

Nicole Santinelli crede che per Carlo diventare un tronista potrebbe essere un obiettivo. Quando hanno lasciato il programma, tante volte, l’ex corteggiatrice avrebbe “parlato di cavalcare l’onda”. Pertanto, l’ex tronista pensa che sia interessato. “Infatti, da quel che so si è trasferito a Roma”, aggiunge ancora. Proprio in questi giorni si sta parlando dei papabili nuovi tronisti.

Nicole è consapevole che non sarebbe per lei ripetibile un’esperienza sul Trono. Detto ciò, assicura che non farebbe mai la corteggiatrice. Lascia, invece, la porta aperta a una sua probabile partecipazione al Trono Over se arrivasse qualcuno davvero simile a lei.