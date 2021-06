UeD, Matteo non risparmia Sophie: “Avrei voluto accorgermi di certe cose”

La storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e Donne è naufragata in pochissimo tempo. Neanche il tempo di capire come incastrare le loro rispettive vite, che è arrivata la decisione di chiudere. Oggi l’ex corteggiatore torna a parlare della sua esperienza nel programma e di come è cambiata la sua quotidianità. Ammette che per lui è tutto un po’ strano, in quanto si è sentito catapultato in un’altra dimensione. Ovviamente la gente si ferma per strada per salutarlo. Sono davvero tantissimi i telespettatori che hanno creduto in lui e questo non può che fargli piacere.

Si sente comunque lo stesso “ragazzo di periferia” che è entrato nel programma a settembre dello scorso anno. Come fa notare anche sui social, continua a condurre la sua vita di sempre. Nella nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Matteo spiega che questa è stata una delle esperienze più forti della sua vita. Grazie al suo percorso, ora si sente meno frenato e l’approccio con le persone è diventato per lui più facile. In questi mesi, il Ranieri ha avuto qualche rimpianto?

“No, ma avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto”

La sua sembra una chiara frecciata a Sophie, visto come si è conclusa la loro storia dopo il programma. Proprio in questi giorni, l’ex tronista ha dovuto smentire il gossip che la vedeva a fianco del calciatore Nicolò Zaniolo. La Codegoni, in questa occasione, ha precisato di essere single. Stessa cosa fa ora Matteo, che non ha ancora ritrovato l’amore dopo la rottura con Sophie. Non mancano le avances da parte di alcune ragazze, in particolar modo sui social, ma in questo momento non si sente pronto e non sta cercando l’amore.

“Non ho voglia di legarmi per poi rimanerci male, com’è successo”, dichiara Matteo, facendo sempre riferimento a Sophie. Come era percepibile già dal suo primo intervento dopo la rottura, il Ranieri è rimasto molto deluso dalla fine della relazione. Sicuramente l’ex corteggiatore ha creduto tanto in questa storia e sperava che potesse durare, ma così non è stato. Da come è finita tra lui e la Codegoni preferisce ora starsene sulle sue. Ricorda di aver fatto tanti sacrifici nel suo percorso proprio perché voleva trovare la sua dolce metà. A oggi, però, preferisce aspettare che le cose capitino senza cercarle.

“Vorrei una ragazza semplice: né una perfetta né una modella, ma una persona simpatica e tranquilla, che non vuole i riflettori. Vorrei la donna che pensavo di aver trovato”

Questa appare come un’altra frecciatina nei confronti di Sophie Codegoni. Sembra proprio che la rottura non sia avvenuta in modo pacifico. Probabilmente, come lui stesso precisa, pensava che l’ex tronista fosse una persona diversa da quella che poi avrebbe ritrovato lontano dalle telecamere. Nel frattempo, sembra che Matteo a Uomini e Donne non tornerà. In questi giorni il pubblico si sta chiedendo chi salirà sul trono nella prossima edizione. E mentre è spunta fuori il nome di Francesco Chiofalo, i telespettatori chiedono a gran voce il ritorno del Ranieri.

Lui stesso fa sapere che non crede che si rimetterebbe mai in gioco del dating show o almeno questa non un’ipotesi che ha preso in considerazione. Intanto, Matteo ha instaurato un bel rapporto di amicizia con Davide Donadei e Chiara Rabbi. Questa estate, l’ex corteggiatore li raggiungerà in Puglia. La coppia si è da poco trasferita in Salento, dove vive l’ex tronista. Qui stanno creando le fondamenta per costruirsi un futuro insieme, con l’apertura di un nuovo ristorante.