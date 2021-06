UeD news: Sophie, flirt con Zaniolo? Lei smentisce, la madre di lui si sfoga

By

Tra Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, e Nicolò Zaniolo non ci sarebbe alcun flirt. Questo si evince dalle parole della madre del calciatore, Francesca, che su Instagram si ribella agli ultimi gossip. Non è l’unica a smentire, visto che anche la stessa Codegoni decide di mettere un punto. Scendendo nel dettaglio, la donna condivide sulle sue Stories uno screenshot che riprende la notizia riguardante il presunto flirt tra Nicolò e Sophie.

Su questa immagine, la madre di Zaniolo scrive un messaggio attraverso il quale si percepisce la sua rabbia. Francesca parla di “stupidaggini” e così sembra smentire i gossip su questa relazione. Proprio questi giorni, le voci sul presunto flirt si sono fatte più forti. In particolare, si parlava di un incontro a Roma e di un appuntamento a Rapallo tra i due, nello stesso hotel.

“Ora può andare bene per un po’, ma continuare a dire stupidaggini arrivati a una certa si potrebbe anche smettere. Le notizie quando sono false, dopo un po’ puzzano di inutilità. Puntate su altro ogni tanto”

Così, la madre di Zaniolo smentisce il gossip di queste settimane. Dunque, pare non esserci alcuna relazione in corso tra il calciatore e l’ex tronista del programma di Maria De Filippi. Nicolò, di recente, è tornato single dopo la breve storia con la fashion blogger Chiara Nasti.

Si pensava che Zaniolo avesse puntato la sua attenzione sulla Codegoni, che attualmente sarebbe single. Di fronte a queste notizie, i due diretti interessati hanno preferito mantenere il silenzio. Infatti, entrambi non avevano né smentito né confermato. A precederli, ci pensa la madre di lui.

Ed ecco che proprio in questi minuti arriva la smentita anche da parte della stessa Sophie. Rispondendo alle domande su Instagram dei suoi fan, la Codegoni decide di mettere la parola fine a queste ultime notizie. Un utente le chiede di raccontare cosa sta accadendo attualmente nella sua vita sentimentale.

A questo punto, Sophie prende la palla al balzo e smentisce: “Nessun flirt e nessun fidanzato!”. Già da queste sue parole si comprende chiaramente che non è in corso alcuna storia con il calciatore. L’ex tronista, però, continua: “Anche se leggo tante ca…te e sento parlare di avvistamenti fake”.

Detto ciò, l’ex tronista ci tiene a precisare che quando ci sarà qualcosa da raccontare sarà lei stessa a farlo e aggiunge: “Per ora solo un mortorio”. Il gossip di questi giorni, dunque, si chiude qui. Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 spera di poter rivedere l’ex di Sophie nello studio di UeD.

Matteo Ranieri, la sua scelta, potrebbe tornare a far parte del programma, questa volta nel ruolo di tronista! La sua storia d’amore con la Codegoni è finita ancora prima di iniziare e la redazione potrebbe dargli una nuova opportunità!