Uomini e Donne, futuri tronisti: ci sarà Matteo Ranieri? Gemma si espone

L’ex corteggiatore salirà sul trono nella prossima edizione? Il pubblico chiede un riscatto per il giovane di Recco e anche la Galgani dice la sua al riguardo

Chi saranno i futuri tronisti di Uomini e Donne? La prossima edizione prenderà inizio a settembre, ma già a fine agosto dovrebbero iniziare le registrazioni. C’è tanta curiosità da parte del pubblico per quanto riguarda i volti che saliranno sul trono. La maggior parte dei fan del programma di Maria De Filippi vorrebbe rivedere in studio Matteo Ranieri, questa volta nel ruolo di tronista. L’ex corteggiatore si è fatto subito amare dal pubblico di Canale 5, ma anche dai presenti in studio. La sua genuinità e la sua simpatia hanno conquistato proprio tutti, sembrava anche Sophie Codegoni.

Infatti, l’ex tronista aveva deciso di concludere il suo percorso scegliendo proprio Matteo. Ma pare che la loro relazione sia finita ancora prima di iniziare. I due diretti interessati, quando hanno annunciato la rottura, non sono entrati proprio nei dettagli. I telespettatori, però, si sono immediatamente scagliati contro Sophie. C’è chi è convinto che la Codegoni volesse solo ottenere visibilità in trasmissione e che abbia preso in giro Ranieri. Ovviamente queste sono insinuazioni del pubblico, che ora vorrebbe il riscatto dell’ex corteggiatore. Se la redazione dovesse decidere di farlo sedere sul trono sarebbe una scelta azzeccata.

D’altronde, anche la redazione stessa ha sempre dimostrato di essere legata al Ranieri. Ora a parlare, sotto i commenti di un post su Instagram de Il Vicolo delle News, ci pensano Gemma Galgani e l’ex dama Alessandra Chiariello. Sul social viene chiesto agli utenti se vorrebbero vedere Matteo come futuro tronista di Uomini e Donne. Come si poteva immaginare, in molti si sono detti favorevoli al suo ritorno nel programma.

In particolare, è possibile notare il commento di Gemma: “Sì, mi piacerebbe tantissimo, se lo merita!”. La Galgani si espone apertamente sui social, mostrandosi felice per l’opportunità che la redazione potrebbe dare a Matteo. Ora che Trono Over e Trono Classico sono ormai uniti, la dama torinese ha avuto la possibilità di assistere dal vivo ai vari percorsi dei più giovani e, dunque, anche a quello di Sophie e Matteo.

Per scoprire se davvero l’ex corteggiatore salirà sul trono bisognerà, però, ancora attendere qualche mese. Nel frattempo, le ultime indiscrezioni vedono Sophie Codegoni voltare pagina con Nicolò Zaniolo!

Al momento, tra gli ex corteggiatori, anche i nomi di Carolina Ronca ed Eugenia Rigotti si fanno sentire come papabili troniste. Sono rispettivamente le ‘non scelte’ di Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone.