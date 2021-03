Uomini e Donne news, Sophie e Matteo: lui rompe il silenzio dopo la rottura

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati. La scelta a Uomini e Donne ha emozionato tutti e ha trovato l’approvazione del pubblico. Purtroppo la storia sembra essersi conclusa sul nascere. L’addio pare sia arrivato, secondo quanto l’ex coppia del Trono Classico dichiara, a causa dell’incompatibilità caratteriale. Da ormai diversi giorni i fan erano consapevoli del fatto che a breve sarebbe arrivata la conferma sulla rottura. Ed ecco che nella serata di ieri, Sophie ha annunciato che la reazione con Matteo è finita. Probabilmente il pubblico che li sostiene avrebbe preferito la smentita sulla crisi, ma così non è stato. Ora a parlare, rompendo finalmente il silenzio, è Matteo. Sul posto di lavoro, precisamente nell’ufficio della fabbrica di famiglia, ci tiene a condividere anche lui il messaggio.

Il Ranieri, però, appare un po’ provato. Gli occhi lucidi e lo sguardo stanco non possono non passare inosservati. Potrebbe anche trattarsi di una stanchezza legata ad altre motivazioni. In ogni caso, con tristezza, Matteo si ritrova a dare la sua conferma sulla rottura.

“Volevo annunciare e confermare la fine della relazione con Sophie”

L’ex corteggiatore genovese crede che i fan ora possano finalmente capire il motivo della sua assenza sui social nelle ultime due settimane. Ammette di aver esorcizzato a modo suo la situazione che stava vivendo. Dopo di che, ringrazia i fan per i messaggi belli e costruttivi che ha ricevuto nelle ultime ore. A questo punto, svela la causa della rottura con la Codegoni.

“Il motivo è molto semplice: non si andava d’accordo su tante cose, perché avendo stili di vita differenti e interessi differenti, anche poi le prospettive futuristiche erano un po’ differenti”

Non può non far notare che al di fuori del programma di Uomini e Donne, dove hanno iniziato a provare i primi sentimenti, “è stato un po’ difficile”. Chiede, però, a tutti di capire “quello che è lo stato mentale” di entrambi. Esorcizzare quanto sta accadendo non è semplice per Matteo, anche perché continua a ricevere domande su domande riguardanti appunto la fine della storia con Sophie. E confessa che per lui gestire questo è pesante.

Tenta, in una manciata di minuti, di rispondere a tutte le curiosità e rivela che si sono lasciati “in maniera civile”, da persone adulte. Ringrazia comunque tutti per aver sostenuto la coppia. Conclude, infine, il filmato facendo presente che entrambi continueranno a vivere la vita come l’hanno sempre vissuta.

Nel corso della diretta di ieri, in cui ha annunciato la rottura, Sophie Codegoni ha tolto ogni dubbio sul presunto tradimento di Matteo. A intervenire sulla questione ci ha pensato la sorella dell’ex corteggiatore, che ci ha tenuto a smentire il gossip. Per quanto riguarda le cause dell’addio, entrambi decidono di non entrare nel dettaglio. In ogni caso, tutti e due fanno capire che ci sono stati problemi legati ai propri stili di vita.