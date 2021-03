Uomini e Donne news, Sophie e Matteo si sono lasciati: è ufficiale

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri non stanno più insieme. La coppia di Uomini e Donne è scoppiata a pochi mesi dalla scelta. Questa volta non si tratta di gossip o malelingue bensì della cruda realtà: a dare l’annuncio la bionda ex tronista, che credeva molto in questa storia d’amore tanto che non si aspettava un risvolto del genere. Ma lontano dalle telecamere il feeling tra Sophie e Matteo ha avuto una brusca battuta d’arresto…

Nel corso di una diretta Instagram Sophie Codegoni ha confermato quello che si sussurrava da diversi giorni: con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Matteo Ranieri è finita. La ventenne ha rivelato che nel programma di Canale 5 il ragazzo è riuscito più di tutti gli altri ad emozionarla e a farla stare bene. Nella vita di tutti i giorni, però, la sintonia è scemata.

Perché si sono lasciati Sophie e Matteo di Uomini e Donne? A quanto pare è stata tutta colpa delle varie differenze tra i due. La Codegoni ha parlato di una diversità forte che ha portato l’ex tronista e l’ex corteggiatore ad allontanarsi. Nonostante il finale amaro, però, la modella rifarebbe la stessa scelta alla corte di Maria De Filippi.

Queste le parole di Sophie Codegoni ai suoi follower:

“Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. La distanza non è mai stata un problema, si sapeva che nn sarebbe stato facile. Se due persone stanno bene insieme quando si vedono nel weekend, possono stare bene anche quando restano separati. Probabilmente non sono stata in grado di farmi capire”

Sophie Codegoni ha negato di essere stata tradita da Matteo Ranieri ma ha ammesso che, dopo avere ricevuto una serie di segnalazioni, si aspettava da lui delle rassicurazioni che però non sono arrivate. Da qui è scaturita rabbia e delusione che l’hanno allontanata ancora di più dal suo ormai ex fidanzato.

Su Instagram Sophie di Uomini e Donne non ha nascosto di soffrire molto per la situazione e di provare ancora un amore forte per Matteo. La faccenda, però, è abbastanza ingarbugliata e la Codegoni ha preferito non andare avanti con questa relazione. Al momento nessun commento è arrivato da parte di Ranieri.

Nel corso della diretta Instagram di Sophie Codegoni è però intervenuta la sorella di Matteo, che ha ribadito che Ranieri non ha mai tradito l’ex tronista di Uomini e Donne nonostante le diverse indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi.