Uomini e Donne gossip: Sophie Codegoni e Zaniolo nello stesso hotel

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, e Nicolò Zaniolo sempre più vicini. O almeno così sussurrano i gossip di questi giorni. Dopo alcune indiscrezioni che parlavano di un incontro a Roma Il Tempo spiffera ora di un appuntamento a Rapallo, nello stesso hotel.

La bionda modella e influencer si trova in Liguria insieme all’amica e collega Taylor Mega e pare che in un esclusivo hotel a cinque stelle abbia incontrato il calciatore della Roma, tornato recentemente single dopo la breve storia d’amore con Chiara Nasti.

Nell’alloggio dell’Excelsior Hotel, uno degli alberghi più costosi della riviera ligure, Sophie Codegoni sarebbe stata avvistata proprio in compagnia di Zaniolo, come fa sapere il quotidiano romano. A insospettire, poi, l’assoluto silenzio stampa da parte dei diretti interessati.

Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte di Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo. Della serie, qui gatta ci cova…

Sophie Codegoni dopo Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne – che ha lavorato come indossatrice per lo showroom di Chiara Ferragni – è single da poco, ovvero da quando ha lasciato il suo ex corteggiatore. Lo scorso marzo Sophie Codegoni ha chiuso la sua relazione con Matteo Ranieri, conosciuto proprio alla corte di Maria De Filippi.

La ventenne ha rivelato che nel programma di Canale 5 il ragazzo è riuscito più di tutti gli altri ad emozionarla e a farla stare bene. Nella vita di tutti i giorni, però, la sintonia è scemata fino a portare alla rottura definitiva.

Perché si sono lasciati Sophie e Matteo di Uomini e Donne? A quanto pare è stata tutta colpa delle varie differenze tra i due. La Codegoni ha parlato di una forte diversità che ha portato l’ex tronista e l’ex corteggiatore ad allontanarsi. Nonostante il finale amaro, però, la modella rifarebbe la stessa scelta a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni ha inoltre negato di essere stata tradita da Matteo Ranieri ma ha ammesso che, dopo avere ricevuto una serie di segnalazioni, si aspettava da lui delle rassicurazioni che però non sono arrivate. Da qui è scaturita rabbia e delusione che l’hanno allontanata ancora di più dal suo ormai ex fidanzato.