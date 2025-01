UeD, Martina: ora i gesti parlano. Michele e Veronica si sono sentiti

La puntata di Uomini e Donne del 14 gennaio 2025 inizia con Martina De Ioannon. Tale registrazione risale a qualche settimana fa, va precisato. Maria De Filippi fa sapere che la tronista, dopo essere corsa a riprendere Ciro, aveva la possibilità di fare solo un’esterna e ha deciso di vedere Gianmarco. In questa occasione, Martina ha ammesso di sentirlo freddo e troppo razionale. Non solo, Gianmarco ha lasciato in anticipo l’esterna. Martina oggi ha dei dubbi sul corteggiatore, che l’accusa di essere stata lei fredda durante questa loro uscita. Interviene Ciro, il quale fa notare che da parte di Gianmarco potrebbe non esserci più tutto questo interesse.

Il pubblico sa già che Martina ha scelto Ciro e che Gianmarco è diventato il nuovo tronista. Nella puntata di oggi, la De Ioannon appare spazientita e nervosa con il secondo. Entrambi appaiono poco coinvolti e incompatibili. “Nel nostro percorso non c’è mai stata continuità. Tu non stai ammettendo neanche a te stesso che non ti interesso più. Poi faccio due più due”, afferma oggi Martina. Ciro si dice felice di questa situazione e ammette di vederli più come amici. La De Ioannon sorride felice per questo intervento. Dopo di che, balla con Ciro e appare spensierata. Insieme dimostrano di avere tanta chimica e di essere ormai complici.

Di sicuro, questa puntata di UeD fa da anticipazione alla scelta, visto che Martina palesemente si mostra molto presa da Ciro. Più volte i due ballano insieme, molto vicini, tra sorrisi e sguardi. Maria De Filippi invita Gianmarco a darsi una mossa, ma lui fa presente che con Martina si dicono sempre cose che dimostrano che sono persone diverse. La De Ioannon crede che il corteggiatore stia rigirando la frittata: “I fatti non corrispondono a questi tuoi grandi discorsi”.

La puntata va avanti con Sabrina e Diego. Dopo qualche incomprensione, i due decidono di andare avanti con la loro conoscenza, sebbene lui sia propenso a conoscere altre donne. Non solo, per molto Diego sarebbe solo interessato all’approccio fisico con Sabrina. Tocca poi ad Antonio e Renato sedere al centro studio, di fronte a Gemma Galgani. Con entrambi tutto procede bene e così va avanti con queste conoscenze.

Torna al centro studio Francesca Sorrentino, che a differenza di Martina si trova ancora in alto mare. Questo Trono sembra non voler decollare. La tronista si è recata dal suo corteggiatore Gianmarco, per riportarlo alla sua corte. Quest’ultimo ha deciso di dare un’altra possibilità alla loro conoscenza, tanto che torna a far parte del programma.

Maria De Filippi vorrebbe far divertire Gianmarco e lo invita a ballare con Francesca un twist. A scatenarsi sono alla fine gli Over e Ciro, che corre a portare Martina in pista. Dopo questo momento simpatico, arrivano le tensioni con l’ingresso in studio di Gianluca Costantino, il quale viene attaccato da Gianmarco, che lo accusa con Tina Cipollari di voler ottenere solo visibilità.

Uomini e Donne: Michele Longobardi cerca Veronica fuori

Intanto, si torna a parlare di Michele Longobardi e del caos che l’ha visto protagonista a Uomini e Donne. L’ormai ex tronista ha combinato un vero macello, ingannando tutti, tra redazione, telespettatori e corteggiatrici. Michele torna sui social network per dare le sue spiegazioni e, soprattutto, per chiedere scusa a chi ha creduto in lui. Allo stesso tempo, Longobardi assicura di voler cercare in privato di avere un chiarimento con le sue corteggiatrici.

Sebbene abbia dichiarato che la sua scelta sarebbe ricaduta su Amal, Michele ha cercato un confronto fuori anche con Veronica Fedele. Quest’ultima lo fa sapere tramite LolloMagazine su Instagram. Qui racconta in esclusiva che l’ex tronista l’ha cercata. Ecco le sue parole:

“Michele mi ha scritto tramite il profilo della sua migliore amica a circa 15 giorni dall’ultima registrazione, in quei messaggi mi chiedeva scusa e mi pregava di sentirlo telefonicamente o di vederci per chiarire. Io ho accettato di sentirci per telefono e in quella chiamata ho ribadito più volte che da parte sua mi sono solo sentita presa in giro ed usata, e che non avrebbe dovuto parlare di sentimenti. tuttavia, lui ha continuato a ripetere che da parte sua il sentimento nei miei confronti è sempre stato autentico”

Il pubblico si augura che Veronica non ceda, convinto che in questo momento non ci si possa affatto fidare di Longobardi.