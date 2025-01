UeD, figuraccia Michele: flop storico, Maria provata. Fuori altri dettagli

Finisce il Trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne, con nessun lieto fine. L’ormai ex tronista ha ingannato proprio tutti in questo percorso, mandando tutto in fumo. Per quale motivo ancora non si sa, ma è chiaro che Michele abbia gettato via un’occasione importante. Nella puntata di oggi, Maria De Filippi fa inizialmente entrare in studio le due corteggiatrici, Veronica e Amal, e poi Longobardi. Quest’ultimo appare tranquillo, inconsapevole di ciò che sta per accadere. La conduttrice fa sapere che Michele vorrebbe fare la sua scelta, ma si dice imbarazzata.

“Ci sono persone che lavorano qui dietro, a cui voglio bene. Stamattina me le sono trovate tutte sul piede di guerra. Io me la sarei risparmiata questa cosa, perché mi imbarazza. Ma visto il rispetto e il bene che provo per queste persone, devo collegarmi con una ragazza”

In collegamento c’è Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrice e scelta di Luca Daffrè. La ragazza racconta di aver sentito Michele durante il suo percorso sul Trono, con continuità. Maria conferma che Alessandra ha anche chiamato la redazione per poter scendere a conoscerlo.

“Parliamo tra videochiamate che durano anche un’ora e passa. Cose che fanno due persone che si vogliono conoscere. Michele puoi dire quello che vuoi. Intimità? Posso dire di sì, eravamo due persone che si vogliono conoscere”

Quasi in lacrime, Longobardi oggi a UeD chiede solo ad Amal di credergli e da Alessandra vorrebbe sapere il motivo per cui sta facendo tutto questo. De Filippi fa sapere che la Fumagalli ha girato alla redazione foto di Michele e screenshot delle loro conversazioni che parlano abbastanza chiaro. Mentre Veronica dà a Longobardi del manipolatore, quest’ultimo neppure la guarda. Eppure la corteggiatrice ha vissuto come Amal questo percorso, anche versando lacrime. Quindi dovrebbe riservare anche a lei un minimo di attenzione. Invece, Michele si impegna a implorare solo Amal.

“Con questa finta faccia da angelo, bisogna fare attenzione a quelli come te”, afferma Gianni Sperti furioso. Nella precedente registrazione, De Filippi aveva chiesto a Michele se avesse avviato una frequentazione fuori, portando sul ridere il primo inganno uscito fuori. L’ex tronista ha fregato di nuovo tutti, mostrandosi convinto di non aver fatto nulla di male e omettendo ancora tutto. La verità è uscita fuori grazie all’intervento di Alessandra. Michele ammette che avrebbe scelto Amal nella puntata di oggi, ma chiaramente questo non può accadere. Entrambe le corteggiatrici, comunque, avevano intenzione di andare via e finire questo percorso. Le due si alzano e lasciano così lo studio.

Michele appare sconcertato e si reca a salutare gli opinionisti. Gianni, però, gli nega anche il saluto. Maria De Filippi appare un po’ dispiaciuta, ma Sperti resta fermo. Intanto, Longobardi insegue Amal, che non ha alcuna intenzione di parlare con lui e scappa via. La corteggiatrice riesce finalmente ad andare via e Tina accusa Michele di essere stato anche troppo insistente. Una figura pessima quella fatta da Longobardi, di sicuro una delle più ridicole e umilianti del programma. Persino le due corteggiatrici, in studio, non trattengono le risate vedendolo vestito elegante per la scelta dopo la figuraccia fatta. Di sicuro, resterà nella storia quanto accaduto.

Uomini e Donne: Alessandra svela i retroscena sulla conoscenza con Michele

Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma di UeD, intervista su Instagram Alessandra. La Fumagalli racconta di aver iniziato a sentire Michele a fine novembre, tra il 26 e il 27. “Per me era un gioco. C’era dell’interessa, ma sapevo che stava lì nel programma. Per me era una cosa molto easy”, continua l’ex corteggiatrice. Sebbene fosse consapevole delle regole del programma, la scelta di Daffrè spiega che per lei non rappresentava una frequentazione importante. Intanto, oggi Alessandra dice di aver notato dell’interesse da parte di Michele.

Ma quando ha saputo, tramite le anticipazioni, che l’ex corteggiatrice Mary ha parlato e ha svelato il primo inganno di Longobardi, la Fumagalli ha deciso di rivelare tutto alla redazione. Ci tiene a precisare di non aver fatto questo per ottenere visibilità, ma solo perché aveva notato che stavano uscendo fuori varie cose. “A me dispiaceva che quelle ragazze vivevano quella situazione e quindi, per solidarietà femminile, ho detto ‘mi butto in mezzo anche io’. Certo, avrei dovuto farlo prima”, afferma.

Alessandra non sente di aver tradito un amico, ma ritiene di aver investito comunque del tempo sentendo Michele. L’ex corteggiatrice non crede di essere stata l’unica ragazza fuori ad aver sentito Longobardi durante il suo Trono. Detto ciò, ribadisce di non aver mai incontrato l’ex tronista, sebbene lui avesse intenzione di raggiungerla a Milano. Alessandra aggiunge, inoltre, di aver anche acquistato un regalo di Natale per lui. Alla fine, però, Michele ha deciso di chiudere la loro conoscenza a inizio dicembre.

Dopo tutto il caos, Longobardi non l’ha più ricontattata. Lei è venuta a sapere che lui vorrebbe delle scuse e sapere i motivi per cui ha deciso di ‘tradirlo’. Alessandra ricorda di aver parlato con Michele delle sue corteggiatrice e un lieve interesse per Amal pare ci fosse.