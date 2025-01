UeD, Michele frega De Filippi! Ma il peggio deve venire, Sperti lucido

Inizia ad andare in onda la bufera legata a Michele Longobardi, costretto a lasciare Uomini e Donne dopo aver ingannato tutti, tra redazione e corteggiatrici. Tutto, in realtà, ha preso inizio con l’accusa fatta da Mary, la quale dopo essere stata eliminata in studio ha dichiarato di essere a conoscenza di alcuni fatti spinosi sul tronista. Subito dopo, la redazione ci ha voluto vedere chiaro. A questo punto, chi lavora dietro le quinte ha registrato la sua confessione e ha mostrato il filmato a Veronica e Amal in uno studio vuoto, nel quale era presente anche Michele.

In questo filmato, che nella puntata di oggi anche noi abbiamo modo di vedere, è possibile ascoltare Mary che racconta alla redazione di essere stata contattata da Michele su Instagram con un profilo falso. La corteggiatrice ha ricevuto anche dei vocali dal tronista, il quale la invitava a cancellare le chat. Mary assicura di non aver mai visto dal vivo Longobardi fiori senza telecamere, ma di averlo sentito solo in chiamata e tramite queste chat. Come dimostrano gli screenshot e i vocali, Michele ha cercato di trattenere Mary alla sua corte, affermando di aver bisogno di tre corteggiatrici prima della sua scelta.

La sua preferenza è apparsa subito chiara, ovvero quella verso Amal. Allo stesso tempo, Michele ha consigliato a Mary di attaccare le altre sue corteggiatrici in studio per creare dinamiche. Non solo, Longobardi appariva confuso tra tutte loro e si mostrava interessato a Mary, a un certo punto. Una vera e propria figuraccia quella fatta da Michele, in quanto i messaggi parlano chiaro e c’è poco da riflettere. Il tronista ha poi, in queste conversazioni, rivelato di non avere intenzione di scegliere Veronica, ma di voler comunque continuare a conoscere perché piace al pubblico e alla redazione.

A Michele nello studio vuoto di UeD è stato permesso di parlare e dire la sua:

“Io non ho molto da dire, ho solo attenuanti. Ho fatto una leggerezza e me ne assumo tutte le responsabilità. Le attenuanti sono cose non vere che ho detto, tipo che non mi piace Veronica. Questo profilo era di un mio amico e l’ha creato per permettermi di vedere le persone che potevano piacermi. Mary mi ha contattarmi più volte e ho ceduto. La mia volontà era quella di non compromettere la trasmissione. Chiedo scusa a chi si è fidata di me. Questa persona io poi l’ho eliminata perché non provavo quello che provo per loro”

Uomini e Donne: Michele inganna ancora tutti, Maria cade in trappola

Come Veronica ha fatto notare, Michele non dovrebbe neppure avere il coraggio di parlare visto ciò che è accaduto fuori. Le due corteggiatrici sono ormai certe che non ci sia stato nulla di vero in questo Trono e non hanno torto. Fuori dallo studio, Amal e Veronica non hanno trattenuto le lacrime. Mentre la prima ha ricevuto circa sei messaggi da quadro profilo fake, ma non aveva compreso chi ci fosse dietro, la seconda non aveva neppure risposto. Maria De Filippi nella puntata di oggi spiega che, in realtà, il racconto di Mary è stato tagliato per la messa in onda, ma è durato un’ora e mezza.

Ed ecco che in studio arriva Michele, che ha modo di sedersi di fronte alle due corteggiatrici. Tramite le anticipazioni è ormai noto che esce fuori, nelle prossime puntate, che Longobardi aveva anche avviato una conoscenza fuori con l’ex corteggiatrice di Luca Daffrè, Alessandra. Maria De Filippi oggi (momento in cui è stata registrata questa puntata) sembra non essere ancora a conoscenza di questo dettaglio, tanto che dichiara:

“Né io né la redazione siamo offesi, perché riteniamo di non avere colpe. Non ho problemi. Le scuse su di noi, non preoccupartene. Per quanto riguarda loro due, non so che dire. Quando il tronista frega il programma va al di là delle corteggiatrici. Tu a quanto mi risulta… non ci sono state altre frequentazioni al di fuori”

Michele Longobardi continua a prendere in giro tutti, lo studio divertito

Il peggio per Michele deve ancora arrivare, in quanto De Filippi lo spedisce a casa nelle prossime puntate, quando tutta la verità viene a galla. Infatti, la conduttrice dichiara di non capire esattamente la logica e più volte cita situazioni in cui si hanno frequentazioni fuori dal programma. Intanto, oggi, Gianni Sperti vorrebbe sapere come Mary abbia compreso che si trattava di lui dietro al profilo fake. Michele svela di aver commesso un errore: con quell’account seguiva solo le sue corteggiatrici.

Aveva iniziato a seguire Mary ancora prima che andasse in onda la puntata in cui è giunta alla sua corte. Così lei l’ha sgamato subito. Mentre Amal oggi appare un po’ più tranquilla, Veronica confessa di essersi sentita presa in giro e di non avere più motivi per continuare questo percorso. “Mi sei sceso tanto, troppo. È un gioco troppo sporco. Io non sono così, io non l’avrei mai fatto”, dichiara. Gianni Sperti appare un po’ furioso e ritiene che Michele sia stato davvero poco furbo, in quanto ha eliminato Mary sapendo che avrebbe potuto svelare tutto.

Longobardi si giustifica dichiarando di aver messo in scena questo teatrino per via delle sue insicurezze su ciò che davvero loro provano per lui. Ma rivela di non ricordare di aver scritto, con quel profilo fake, a Veronica. Questo sarebbe una conferma del suo mancato interesse. “L’ho fatto con leggerezza, sapendo che non avrei mai visto Mary”, afferma Michele. De Filippi ride di fronte a questo comportamento, credendo alle spiegazioni del tronista e non sapendo ancora tutta la verità.

Con lucidità, Gianni fa presente invece che non si può capire quando Michele dice la verità e quando no, visto che oggi ammette che non avrebbe mai scelto Mary, alla quale però nella chat diceva cose particolari. Tutti oggi ridono in studio, credendo che davvero il tronista sia stato ingenuo e simpaticone. Persino le sue corteggiatrici, ancora ignare dell’altra verità, scherzano tra loro e con lui.

L’unico a pensare con lucidità sul caso di Michele a UeD è Gianni, il quale invita tutti a pensare che in realtà ha davvero ingannato tutti.