Uomini e Donne, clamoroso: Michele cacciato dal programma

Una notizia del tutto sconvolgente sta facendo tremare Uomini e Donne. Stando a quanto contenuto nell’anticipazione divulgata da Lorenzo Pugnaloni, Michele Longobardi sarebbe stato cacciato dal dating show nel corso della registrazione di oggi, mercoledì 18 dicembre. Insomma, a quanto pare il tronista, dopo essere finito nell’occhio del ciclone per aver creato alcuni profili social falsi al fine di contattare in gran segreto le sue corteggiatrici, ha dovuto dire addio al programma prima del tempo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’ennesima segnalazione sul suo conto. Infatti, secondo quanto affermato dall’esperto di gossip, la conduttrice del celebre programma, Maria De Filippi, nel corso della registrazione odierna avrebbe scoperto altri dettagli poco lusinghieri sul conto del tronista.

Michele usciva con un’altra ragazza

Ebbene sì, un’altra ragazza potrebbe essere caduta nella rete di Michele. Stando a quanto emerso fino a ora e contenuto nell’indiscrezione firmata da Lorenzo Pugnaloni, la giovane, di nome Alessandra e del tutto estranea al mondo del dating show, sarebbe stata contattata dal tronista seguendo sempre il medesimo schema. A riprova di quanto affermato, la ragazza avrebbe anche inviato foto e screen delle conversazioni avute con il tronista alla produzione del programma.

Ma non è finita qui perché tra i due ci sarebbe stata anche una storia d’amore, arrivata al capolinea solo pochi giorni fa, il 7 dicembre. Un comportamento davvero inaccettabile da parte del volto di Uomini e Donne che, di conseguenza, è stato espulso dal programma. Si è quindi trattato di una decisione estrema ma necessaria, data la condotta del tutto scorretta del tronista. Inutile dire che dopo l’ennesima segnalazione sul conto di Michele, in studio si è scatenata la polemica. Tutti si sono schierati contro Michele e nessuno dei presenti ha provato a giustificarlo o a prendere le sue difese.

Per finire, come affermato da Pugnaloni, il tronista è uscito dallo studio visibilmente scosso e in lacrime per quanto accaduto. Gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, non lo hanno nemmeno salutato e, ciliegina sulla torta, Amal, ovvero la corteggiatrice che Michele ha rivelato di voler scegliere, se n’è andata chiudendo letteralmente la porta in faccia al tronista.

Insomma, non si può certo dire che l’esperienza di Michele si sia conclusa nel migliore dei modi. Nel frattempo, sulla questione si è acceso un vero e proprio dibattito sui social. Il pubblico però non ha dubbi: Michele ha sbagliato ed è giusto che paghi per le sue azioni. Sicuramente si è trattato di un’esperienza che ha segnato il tronista e, magari, lo aiuterà a capire molte cose.