UeD scandalo Michele e la testimonianza di Manuela: terremoto!

Terremoto sul Trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne. Dalle anticipazioni trapelate ieri, si è scoperto che il giovane ha creato un profilo falso su Instagram, contattando alcune corteggiatrici e andando contro il regolamento del programma. Le tre donne che hanno ricevuto messaggi dall’account fake di Longobardi sono Amal, Veronica e Mary. Sulla vicenda è intervenuta Manuela Carriero, ex tronista che lo scorso anno fu corteggiata proprio da Michele. La Carriero, raggiunta da Lollo Magazine, ha raccontato un aneddoto curioso, sostenendo che Longobardi tentò anche con lei di bypassare le regole del dating show di Maria De Filippi.

Si proceda con ordine. Nell’ultimo periodo Longobardi ha creato un profilo falso su Instagram. Delle tre corteggiatrici contattate, solamente Veronica non lo ha calcolato poiché lei non risponde mai agli account palesemente fake. Amal invece ha conversato con il profilo fake, non comprendendo però che dall’altra parte a scrivere c’era il tronista. Chi invece ha capito tutto è stata Mary. E proprio quest’ultima, dopo essere stata eliminata, ha parlato con la redazione, smascherando Michele. In particolare ha spiegato che il ragazzo per circa un mese le ha scritto, l’ha chiamata e le ha spedito messaggi sotto falso nome.

Naturalmente la redazione di UeD è andata su tutte le furie. Un po’ a sorpresa, però, non ha cacciato su due piedi Michele, lasciando la scelta alle corteggiatrici di continuare a fargli la corte anche innanzi alle sue bugie oppure di abbandonarlo. Dal canto suo Longobardi ha tentato di giustificarsi dicendo di aver architettato un simile escamotage per capire le reazioni delle ragazze fuori dallo studio. Nelle nuove registrazioni che si svolgeranno nelle prossime ore potrebbe succedere di tutto. Non è esclusa nemmeno la cacciata.

Manuela Carriero: le rivelazioni che inchiodano Michele Longobardi a Uomini e Donne

Dopo che è scoppiato il caso, ha detto la sua anche Manuela Carriero. Ecco cosa ha narrato l’ex tronista:

“Avendo vissuto a Napoli, avevamo amici in comune e tramite essi aveva provato a mandarmi messaggi del tipo: ‘Ditele che la penso, ditele di portarmi in esterna, datele la buonanotte’. Dissi alla mia amica di non azzardarsi a fare da tramite per nessun tipo di comunicazione e ho chiuso lì la situazione. Ovviamente, per l’enorme rispetto che porto verso il programma e la redazione, accennai loro questa cosa”.

Sul terremoto che ha travolto Longobardi nelle scorse ore, Manuela si è così espressa:

“Credo che il suo intento fosse quello di tenerle tutte per allungare il brodo. Diciamo che con la velocità con cui ha capito che non fosse interessato a me, mi meraviglio che non abbia ancora la scelta. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, comunque ha violato il regolamento. Io gli avevo dato il beneficio del dubbi ma non mi sbagliavo. Non è una persona vera e onesta”.

Parole molto dure. Inoltre, dalla testimonianza della Carriero, dando per buono che il suo racconto corrisponda a verità, emerge che Longobardi sia come corteggiatore sia come tronista abbia avuto un modus operandi atto a non rispettare le regole dello show. C’è il forte sospetto che il tronista abbia fatto di tutto per allungare il più possibile la sua permanenza nello studio e che il suo fine sia sempre stato non tanto trovare una compagna, bensì rimanere sotto i riflettori.

Tornando alla vicenda del profilo fake, Gianni Sperti è stato lapidario: “Ha perso per il c**o tutti sin dall’inizio”. Lo storico opinionista potrebbe non avere tutti i torti.