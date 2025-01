Uomini e Donne, è ufficiale: Gianmarco Steri sale sul trono

Poche ore fa è arrivata la notizia che molti dei fans di Uomini e Donne stavano aspettando: Martina De Ioannon ha finalmente fatto la sua scelta e ha deciso di uscire dal programma mano nella mano con Ciro Solimeno. Un brutto colpo per Gianmarco Steri, che invece è rimasto letteralmente a bocca asciutta. Poco male, come dice il famoso detto “Quando si chiude una porta, si apre un portone” e per Gianmarco si è effettivamente aperto il “portone” del trono di Uomini e Donne.

Stando a quanto divulgato da Lorenzo Pugnaloni infatti, dopo essere stato scaricato dalla Ioannon, nel corso della registrazione di oggi, lunedì 13 gennaio, a Gianmarco Steri è stato proposto di diventare il nuovo tronista. L’ex corteggiatore a quel punto non ci ha pensato due volte e ha subito accettato di rimettersi in gioco in una veste del tutto nuova. Steri affiancherà quindi Francesca Sorrentino e prenderà il posto di Michele Longobardi, che ha lasciato definitivamente il trono.

Nelle prossime settimane quindi arriveranno delle nuove pretendenti nel programma, pronte a incontrare e a farsi conoscere da Gianmarco. Chissà se questa volta, dal momento che sarà lui a scegliere, riuscirà a trovare la sua anima gemella.

La decisione dell’ex corteggiatore però non è stata accolta positivamente da tutto il pubblico, dal momento che in molti hanno criticato duramente l’approccio di Gianmarco. Il neo tronista infatti, scegliendo di rimettersi in gioco letteralmente un minuto dopo essere stato scaricato da colei per la quale diceva di provare sentimenti, ha dato l’impressione di non tenere così tanto all’ex tronista e al loro rapporto. Un’opinione che, come anticipato, è stata condivisa da molti sui social, tra i quali lo stesso Lorenzo Pugnaloni.

Le reazioni del pubblico

Il pubblico è rimasto a dir poco basito dalla scelta di Gianmarco di rimanere nel programma in qualità di tronista. A stupire particolarmente è stata, come anticipato, la facilità con la quale l’ex corteggiatore ha archiviato la frequentazione con Martina De Ioannon e ha intrapreso questa nuova avventura, alla ricerca della sua anima gemella.

In molti si aspettavano infatti che ci sarebbe voluto un po’ più di tempo per Steri al fine di accettare la sconfitta e dimenticare Martina. E invece, eccolo lì seduto sul trono subito dopo aver appreso la sua scelta. “Comunque io non so come la gente faccia a essere pronta a rimettersi in gioco così, dal niente, quando fino a cinque minuti prima (in teoria) provava sentimenti verso un’altra donna. Boh, ammiro questa facilità di girare e chiudere capitoli”, ha affermato in proposito Lorenzo Pugnaloni.

Ma non è finita qui perché anche i followers dell’esperto di gossip hanno espresso il medesimo pensiero: “Era innamorato! Si, si molto!”, “Ma scusate, si fa una scelta e poi lui diventa tronista oggi? Gli piaceva proprio Martina” e “Il grande interesse che aveva per Martina è questo” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti del web sul profilo di Pugnaloni.

Naturalmente, c’è anche stato qualcuno che ha appoggiato la scelta di Gianmarco e si è detto contento per lui, per questa possibilità di aprire un nuovo capitolo della sua vita e trovare una persona con la quale costruire qualcosa. Ora inizia ufficialmente l’avventura di Gianmarco all’interno del dating show: chissà cosa avrà in serbo per lui il futuro. Non resta da fare altro che attendere le prossime puntate della trasmissione per scoprirlo. Nel frattempo, il pubblico ora non vede l’ora di vedere chi saranno le sue pretendenti.