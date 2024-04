UeD: Mario smentito dalle anticipazioni, Maria punzecchia Daniele

La puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2024 inizia con Ida Platano al centro studio. Dopo tanto tempo con Mario Cusitore ha trascorso un’esterna tranquilla, tra abbracci e tanti sorrisi. Tina Cipollari fatica a credere alle parole di lui, mentre Gianni Sperti è più propenso a fidarsi ora. Ida appare ancora distaccata, sebbene si veda chiaramente il suo forte interesse. Probabilmente la tronista teme di essere presa in giro da Mario, come molti pensano. Ma solo lei può avere delle risposte, visto che se lo ritrova a fianco.

Intanto, Gianni è curioso di sapere quali sentimenti starebbe provando il corteggiatore. “Non arriverò a dire che sono innamorato”, afferma convinto Mario. Ma le anticipazioni della recente registrazione di questa settimana, che andrà in onda con le prossime puntate, svelano che proprio Cusitore fa una dichiarazione d’amore. Pare che Mario si dica innamorato di Ida in studio. “I litigi invece di allontanarmi, mi hanno indirettamente avvicinato”, afferma oggi intanto.

“Io mi sono innamorata anche velocemente. Lo escludo proprio che Mario si sia innamorato”, replica la tronista a Uomini e Donne. Bisogna poi scoprire la reazione di Ida nelle prossime puntate alla dichiarazione d’amore del corteggiatore. Intanto, fa passi in avanti Pierpaolo. Quest’ultimo continua a sorprendere la Platano, la quale si fida di lui. Nel frattempo, il pubblico come Tina fatica a fidarsi di Mario, il quale deve difendersi in studio dalle accuse.

In particolare, la Cipollari lo accusa di fare ogni volta delle recite. Nascono delle polemiche in quanto Mario si lamenta perché Ida, a detta sua, avrebbe dovuto dare valore al loro riavvicinamento e non andare subito a fare l’esterna con Pierpaolo. Proprio quando sta per finire la puntata, si accende l’ennesima discussione tra la tronista e Cusitore.

Mario porta avanti sempre la stessa accusa e, dopo una domanda di Gianni Sperti, pare voler far intendere che Ida avrebbe chiuso volentieri prima la loro esterna. La tronista nega, precisando che più volte la redazione le ha chiesto di mettere fine al momento, in quanto era trascorso il tempo stabilito. Chi lavora dietro le quinte, come fa sapere Maria De Filippi, conferma la versione di Ida.

Uomini e Donne: Gaia furiosa con Daniele, De Filippi interviene

La puntata va avanti con Daniele Paudice, il quale affronta il primo scontro con Gaia. Quest’ultima è arrabbiata per via della decisione di lui di chiamare Beatriz D’Orsi alla sua corte. Gaia crede che se sia arrivato a questa decisione è perché gli piace tanto l’ex corteggiatrice, che l’ha comunque rifiutato.

Durante il battibecco, Daniele tuona, mostrandosi comunque molto tranquillo: “Se non ti piace, vai a casa”. Chiarisce che il suo non è proprio un invito a lasciare la sua corte, tanto che ride. Gaia, però, prende il tutto sul serio e afferma che non se lo farà dire due volte. Paudice ha portato in esterna Marika, la quale ha definito Gaia “quella con i tatuaggi”.

Arrivata in studio la corteggiatrice si scusa con la sua ‘rivale’, precisando che non ricordava il suo nome. Detto ciò, dichiara di avere la stessa opinione sul fatto legato a Beatriz. Daniele se la ride, facendo notare che le due corteggiatrici sono carine tra loro.

“Daniele tu sei strano eh! Non ci sono le chiavi per capirti subito”, afferma Maria De Filippi, cercando di aiutarlo a riflettere sul suo modo di fare.