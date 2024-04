UeD anticipazioni, caos nella registrazione con forte dichiarazione

Caos nella registrazione di Uomini e Donne di oggi. Al centro dell’attenzione ci sono stati Ida Platano e Mario Cusitore. Sono stati loro a tenere alta la tensione nello studio di Canale 5. La tronista ancora una volta si è ritrovata a vivere una situazione spiacevole per poi arrivare alla pace con il suo corteggiatore, secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Nelle registrazioni precedenti, Ida aveva deciso di lasciare il Trono, ormai sconfortata dalle sue conoscenze con Mario e Pierpaolo. Alla fine, secondo le anticipazioni su quanto accaduto nella registrazione di Pasqua, la tronista ha scelto di continuare il suo percorso. A portarla a prendere questa decisione definitiva è stata una sorpresa di Pierpaolo. Oggi ci ha pensato di nuovo Mario a creare delle tensioni in questo Trono.

Le anticipazioni di UeD segnalano che Cusitore ha lasciato lo studio di Canale 5 furioso. Non si sa il motivo per cui il corteggiatore ha avuto questa dura reazione. È probabile che si sia arrabbiato perché la tronista ha portato in esterna solo Pierpaolo. “Come faccio a corteggiare una donna così?”, avrebbe chiesto Mario. Dopo aver ballato in studio con Pierpaolo, la tronista ha deciso di raggiungere l’altro corteggiatore.

Subito dopo Cusitore è rientrato e ha chiesto di posizionare due sedie al centro studio. Ed ecco che qui pare che Mario si sia dichiarato innamorato di Ida. Tina Cipollari, che da sempre si dice poco convinta del comportamento tenuto dal corteggiatore, si è scagliata contro di lui, affermando di non vederlo sincero anche in questo gesto.

Pare che l’opinionista abbia attaccato duramente il corteggiatore. Alla fine Ida e Mario hanno ballato insieme e lui ha deciso di restare. Molti telespettatori, come Tina, non riescono proprio a fidarsi di Cusitore. Anche Gianni Sperti, in studio, ha iniziato a dare pareri negativi sul suo atteggiamento.

Uomini e Donne anticipazioni: il percorso di Daniele e il Trono Over

Per quanto riguarda Daniele, ha portato in esterna sia Giaia che Valery. Con la prima, il tronista ha sin da subito ammesso di essere davvero molto interessato alla prima, con cui ha già fatto diverse esterne. C’è da dire che in ogni registrazione il nome di Gaia viene sempre citato. Mario Verona sta continuando a uscire con Milena. Per lui sono scese due ragazze, pronte a conoscerlo. Alla fine il giovane cavaliere ha deciso di non tenere nessuna delle due.