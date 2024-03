UeD anticipazioni, Ida vuole abbandonare: Maria ‘provvidenziale’

Nuova registrazione di Uomini e Donne scoppiettante per Ida Platano, che he pensato di lasciare il Trono. Intanto, Daniele va avanti con il suo percorso e nella sua corte c’è stata un’auto-eliminazione. Per quanto riguarda il Trono Over ci sono delle novità su Marcello, Tiziana ed Ernesto.

Partendo da Ida, le anticipazioni riportate da Opinionista Soscial su Instagram rivelano che è arrivata a un punto limite. Infatti, nella registrazione di oggi la Platano era pronta ad abbandonare il programma, senza scegliere. A questo punto, sarebbe intervenuta Maria De Filippi.

L’intervento della conduttrice avrebbe cambiato le carte in tavola. “Maria ha fermato tutto”, si legge. Dunque, De Filippi avrebbe tentato di convincere Ida a continuare il suo Trono. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la tronista ha deciso di andare avanti. Ma perché era arrivata a questa decisione?

La puntata di oggi ha visto Ida all’interno di un labirinto. I suoi corteggiatori, Pierpaolo e Mario, non stanno rendendo serena questa esperienza, dando del filo da torcere alla tronista. Nella registrazione di oggi, secondo le anticipazioni di UeD, ha raccontato di non aver fatto esterne e di essere arrabbiata.

Avrebbe voluto che Mario e Pierpaolo chiedessero di vederla e invece niente. Di fronte alla decisione di Ida di lasciare il Trono, pare che i due corteggiatori non abbiano avuto particolari reazioni. A un certo punto, Pierpaolo si è alzato per invitare a ballare la tronista, la quale ha poi ballato anche con Mario.

Oggi, però, Ida non si sente corteggiata da nessuno dei due. Anzi, sente di essere lei nella posizione di dover corteggiare loro. Una sensazione che ha palesato anche nella puntata andata in onda oggi.

Intanto, Daniele Paudice ha portato in esterna Marica e tutto procede bene. Valery è intervenuta in studio dicendo di non voler perdere tempo e di volere invece autoeliminarsi.

Stando alle anticipazioni, Marcello Messina è uscito con Tiziana, la dama con cui Tina Cipollari ha spesso accesi scontri. Tra loro, però, non è scattato nulla e la conoscenza è giusta al termine. Ernesto Russo, invece, è uscito con Marianna e la loro conoscenza va avanti.