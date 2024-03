Uomini e Donne: Tiziana sgamata, trono di Ida fa acqua ovunque

La puntata di Uomini e Donne inizia con Tiziana e Angelo, su richiesta di Tina Cipollari. L’opinionista chiede a Maria De Filippi di poter conoscere i dettagli dell’uscita trascorsa dai due nella serata precedente a questa registrazione. La dama si dice stupita del fatto che Tina sia così interessata a ciò che fa lei. Tiziana e Angelo annunciano, seduti al centro studio, di aver capito di essere troppo diversi caratterialmente. A parlare di incompatibilità ci pensa inizialmente lui.

“Nella vita fuori di qui non lo vedrei a fianco a me, io sono più esuberante di lui”, spiega lei. Maria rivela così che la conoscenza è giunta al termine. Questa chiusura genera dei sospetti in Tina e Gianni Sperti, in quanto fino a poche ore prima di questa serata Angelo era apparso molto preso. L’aveva difesa nella registrazione precedente, avvenuta il giorno prima di questa puntata.

Cristina Tenuta interviene e fa presente di ritenere che il cavaliere sia stato preso in giro. A detta di Tina, Tiziana avrebbe convinto Angelo a dare questa versione. L’opinionista crede che la dama abbia fatto all’uomo il lavaggio del cervello. La maggior parte dei telespettatori sono dalla parte dei due opinionisti.

Il comportamento di Tiziana insospettisce, in quanto già nelle ultime settimane aveva cercato di mettere le distanze da Angelo. Ora quest’ultimo, inaspettatamente, porta avanti una strana versione dei fatti. Poche ora dopo la passata registrazione, il cavaliere improvvisamente si sarebbe reso conto della loro incompatibilità?

“Ieri sera si sono messi d’accordo su cosa dire. Ieri qui lui non diceva queste cose, ma diceva che si trovava benissimo. Come mai oggi lui dice quello che dicevi tu ieri?”, chiede Gianni sospettoso. Il pubblico ritiene che ormai Tiziana a Uomini e Donne sia ormai quasi stata sgamata. Quest’ultima, invece, fa notare di essere sempre stata coerente.

Anche Barbara De Santi si dice stranita dal cambio di posizione di Angelo, alquanto inaspettata. A questo punto, Gianni pensa che si siano messi d’accordo, già da tempo.

Tra i telespettatori c’è chi accusa Tiziana di aver manipolato Angelo portandolo a prendersi la responsabilità della chiusura della loro conoscenza, consapevole che sarebbe stata attaccata in studio. Per questa parte del pubblico ormai la maschera della dama sarebbe caduta. Sarà davvero così o queste sono solo impressioni?

Uomini e Donne, il Trono di Ida Platano: va sempre peggio

La puntata va avanti con Ida Platano, che dopo la registrazione precedente ha discusso in camerino con Pierpaolo. Oggi quest’ultimo arriva in studio con un mazzo di rose per scusarsi del suo comportamento. Il corteggiatore ha capito di aver esagerato con i toni. Lei accetta le sue scuse, ma è ancora furiosa. Ida si dice stanca perché crede che sia lei a corteggiare Pierpaolo e Mario. La tronista pensa che i due stiano solo perdendo tempo, cercando di scontrarsi con lei.

Oggi è arrabbiata con Pierpaolo perché l’aveva accusata di avergli regalato lo stesso profumo di Mario. Ida ha poi dimostrato che non è andata così, ma non ha ricevuto nessun gesto di comprensione da parte del corteggiatore. Arriva poi il momento dello scontro con Mario, il quale si lamenta di non averla vista. Lei, invece, accusa lui di non averla cercata. Una puntata di scontri per Ida, che sembra proprio non riuscire a viversi questo Trono in serenità.

Alla fine balla con Mario dopo avergli fatto arrivare in studio una torta e un regalo per il suo compleanno. Basta uno sguardo tra loro per convincerla ad abbassare lo scudo e ad accettare di ballare con lui. Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che Ida sta continuando ad avere problemi con Mario. Oggi mentre la tronista balla con quest’ultimo, Pierpaolo va via e si prepara a lasciare il programma.

“Io sto qua a rincorrere loro e a me chi mi rincorre?”, dice Ida delusa. Gianni le consiglia di correre più dietro a nessuno, così Maria De Filippi fa in modo che venga chiesto a Pierpaolo di tornare. Il corteggiatore torna in studio furioso, dicendo di voler andare via perché con lui non aveva accettato di ballare mentre a Mario ha detto subito di sì. Lei spiega di aver ballato con l’altro perché è il suo compleanno. Pierpaolo non accetta questo e va via.

Ida lo insegue, ma anche l’atteggiamento di Pierpaolo a UeD ora risulta contraddittorio. Fuori dallo studio chiede alla Platano di ricominciare e di riportare la serenità nel loro rapporto. Ma la tronista si chiede come può farlo se lui esce e se ne va via. Uomini adulti che si comportano come i giovani, che prendono a lasciano lo studio senza alcun motivo valido. Eppure da loro ci si aspettava una certa maturità.

Per un ballo Pierpaolo va via e poi quando Ida lo rincorre decide di restare magicamente. Il pubblico tra i due corteggiatori non sa proprio chi scegliere! E lo show non finisce qui per la Platano, perché ora è Mario quello arrabbiato:

“Come mi devo sentire io mentre tu gli dici che hai ballato con me solo perché è il mio compleanno. Sei falsa e bugiarda, io non ho bisogno del tuo contentino!”

Mario è una furia e anticipa a Ida che dopo la registrazione se ne tornerà a Napoli. “Assurdo che ogni volta bisogna spiegarvi cosa succede e non lo capite da soli”, afferma Gianni furioso.

“Ida ma sei sicura? Vai a recuperare a Daniele! Fai piazza pulita, pensaci”, tuona Barbara De Santi, facendole notare l’assurda situazione del suo Trono. Anche Francesco del Trono Over accusa i due corteggiatori di fare le vittime senza motivo.