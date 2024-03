UeD anticipazioni, registrazione di catastrofi: vari addii definitivi

I protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati in studio per una nuova registrazione domenica 24 marzo 2024. Quanto accaduto andrà in onda con le puntate delle prossime settimane. Intanto, le anticipazioni segnalano che più di una conoscenza è giunta al termine. Non solo, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, sono nati nuovi screzi tra Ida Platano e Mario.

Partendo dal Trono Over, c’è stata una nuova rottura per Barbara De Santi, la quale non trova pace nel programma di Maria De Filippi. Infatti, la dama ha chiuso anche la sua nuova conoscenza con un cavaliere che era approdato in trasmissione per conoscerla. Dunque, neppure questa frequentazione ha portato Barbara verso il lieto fine. Ma non è l’unico volto del Trono Over ad aver affrontato un momento difficile.

La registrazione di Uomini e Donne del 24 marzo è stata caratterizzata principalmente da finali negativi. Oltre Barbara, ecco che anche Ida Pavanelli ha già chiuso la sua breve conoscenza. La dama stava conoscendo Angelo, il cavaliere che aveva di recente avviato una frequentazione con Tiziana. Alla fine oggi, insieme, hanno deciso di chiudere.

Pertanto, neanche Ida e Angelo usciranno più insieme. Non è finita qui, perché hanno chiuso la loro conoscenza anche Jasna e Cristiano. Non sono stati svelati, tra le anticipazioni, le motivazioni di queste rotture. Ma sono ben tre le storie che sono giunte al termine in un solo pomeriggio.

Intanto, vanno avanti con i loro percorsi sul Trono Ida Platano e Daniele Paudice. La prima è uscita con entrambi i suoi corteggiatori. Mentre con Pierpaolo tutto sembra procedere a gonfie vele, continuano i problemi con Mario. Ida ha discusso con lui oggi pomeriggio in studio. Il motivo?

Mario ha confessato di non averla pensata durante questa settimana. Una confessione, questa, che chiaramente non ha potuto non toccare la tronista, che non avrà reagito bene. Tra loro, infatti, è nata una discussione e alla fine hanno ballato insieme.

Per quanto riguarda Daniele, ha portato ancora in esterna Gaia, che sembra essere la corteggiatrice che più l’ha colpito finora. Non solo, il nuovo tronista ha scelto di uscire anche con un’altra ragazza, Marika.